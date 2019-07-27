Шаманов заявил о готовности силовиков защищать людей от провокаций оппозиции

Глава комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов заявил, что правоохранительные органы должны жестко пресекать противоправные действия и провокации оппозиции, которые наверняка будут иметь место на незаконном митинге у мэрии Москвы.

«Я думаю, что у наших правоохранительных структур богатый опыт в плане поддержания общественного порядка. Исключать провокаций нельзя. Я считаю, что все, что раскачивает стабильность в обществе, вредит России. Все должно быть в рамках закона, не важно, системная или несистемная, оппозиция должна выполнять общегражданские принятые нормы. Если они будут идти на провокации, то их, безусловно, надо пресекать. И нечего гладить их по голове и тем более идти у них на поводу», — подчеркнул член нижней палаты российского парламента в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей.

По словам депутата Госдумы, правоохранители не побоятся выполнить свой долг и при необходимости будут действовать жестко, строго в рамках действующего законодательства, чтобы защитить правопорядок и законопослушных граждан Российской Федерации.

«Полагаю, что полиция и Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации должны выполнить все, что входит в рамки их полномочий», — подытожил Владимир Шаманов.

Автор известного Telegram-канала Ortega также считает, что силовики должны выполнить свой долг.

«Граждане, которым интересно быть в этом конфликте топливом... ну, зависит от их темперамента. Чем ярче настроились гореть, тем сильнее пусть обожгутся. Не ради зла, но в назидание. Строго в соответствии с действующим законом, разумеется», — написал публицист.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что, по данным правоохранительных органов, на митинге готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей.

«Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом», — написал глава столицы в своем Twitter.

Напомним, ранее юрист так называемого Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь провоцировала своих сторонников на открытое противостояние с полицией. Она же вместе с иностранными журналистами сломала оборудование в Мосгордуме и призывала людей выйти на несанкционированный митинг. Депутат Госдумы Евгений Федоров считает, что Соболь своими призывами и деструктивными действиями выполняет заказ США.