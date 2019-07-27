Пушков после соцопроса в ФРГ заявил о провале антироссийской истерии в СМИ

Москва, 27 июля. Большинство жителей Германии признались, что хотят сближения своей страны с Россией. Результаты соцопроса прокомментировал сенатор Алексей Пушков.

Политик считает, что такие данные говорят о том, что немцы не согласны с антироссийской санкционной политикой и не хотят вражды с РФ, несмотря на истерию в западных СМИ.

«(Они) считают, что отношения с Москвой важнее для Германии, чем зацикленность на Украине. <…> Сдвиги в Европе налицо», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, результаты соцопросов опубликовало издание Der Tagesspiegel. Автор материла журналистка Керстин Декер отметила, что 72% жителей восточной Германии хотели бы сблизиться с Россией, а в западной части ФРГ об этом мечтают 54% жителей. Кроме того, участники опросов признались, что недовольны санкционной политикой в отношении России. Одна из респонденток заявил, что ей не нравится, что «высокомерный Запад объясняет другим, как им жить».

Ранее о том, что антироссийские санкции не действуют и приводят к негативным последствиям для европейских компаний, заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, отмечает телеканал RT. Политик заявил, что с Москвой надо сотрудничать, потому что «сильная Европа невозможна без России».