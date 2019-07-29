Активистка из Северной Осетии занимается восстановлением популяции леопардов

Общественник из Владикавказа Мадина Сланова уже более 10 лет занимается волонтерской деятельностью. Вместе с группой добровольцев в рамках государственного проекта она помогает в восстановлении популяции леопардов в Северной Осетии.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Мадина рассказала о работе с местным населением и первых успехах в восстановлении исчезнувшего вида хищных кошек.

Мадина Сланова стала волонтером еще в школьные годы: все началось с участия в различных акциях. В дальнейшем Мадина занималась добровольчеством в ЧС и волонтерством в гражданско-патриотической сфере. И всегда эти мероприятия перекликались с экологическими акциями.

В 2018 году она приняла участие в проекте по восстановлению леопардов на Кавказе по подготовке территории и населения Северной Осетии к выпуску животных.

«Задача волонтеров — погрузиться в тему вместе с населением и получить поддержку каждого жителя, потому что без нее невозможно обеспечить безопасность животных в будущем. Когда мне предложили участвовать в этом проекте, я согласилась. Мы собрали команду волонтеров в сфере экологии», — вспоминает собеседница.

Активисты проводят свою работу в тесном сотрудничестве с учеными института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской академии наук (ИПЭЭ РАН), местными структурными подразделениями министерства природы: национальным парком и заповедником.

Этот проект связал волонтеров не только с научным сообществом, но и с жителями, органами власти, общественными организациями. По словам Мадины, это уникальный проект, который объединил всех вокруг одной проблемы.

Благодаря работе волонтеров удалось добиться того, что регион Северная Осетия вошел в список мест, куда будут возвращены леопарды.

«Заинтересованность и творческий вклад волонтеров помогли этого добиться. Например, мы проводим социологические исследования, которые позволяют узнать пробелы в знаниях у местных жителей о животных. На основании этого мы ведем нашу просветительскую деятельность: выделяем тезисы и делаем акцент на значимые темы и конкретные вещи. В процессе работы мы также выяснили, что многие на Кавказе путают кавказского барса, который здесь обитал, с ирбисом. Многие считают, что именно он является символом Осетии и изображен на гербе. Мы пытаемся развеять это заблуждение», — отметила Мадина.

У активистов родилась идея раскрасить сеть городских трамваев «под леопарда», который ранее здесь обитал. Таким образом волонтеры наглядно продемонстрировали населению, как выглядел леопард, ныне утраченный в естественной среде обитания.

При поддержке мэрии и художников удалось запустить по городу трамвай, который уже год курсирует по самым популярным маршрутам. Он не просто так раскрашен, как подчеркивают активисты, на национальном языке на трамвае написано приветствие: «Добро пожаловать, барс».

Внутри же транспорта расклеены ответы на самые популярные вопросы о животном, его месте в экосистеме и программе. В рамках проекта также была создана скульптурная композиция «Возвращение леопардов на Кавказ»: установка бронзовых отпечатков следов в натуральную величину в центре города.

«Государственная программа по возвращению леопардов на Кавказ прошла десятилетний срок реализации. В Сочи, в национальном парке, был построен центр разведения леопардов, где они готовятся к выпуску. Эта программа играет огромную роль в сохранении всего подвида во всем мире. В России внимательно следят за ее реализацией. Ее успех — успех сохранения всех кошек на местах исторического обитания», — поделилась с ФАН Мадина Сланова.

Первый в истории выпуск леопардов в рамках программы состоялся в 2016 году в Кавказском заповеднике. Спустя два года леопардов по имени Эльбрус и Волна выпустили в Северной Осетии. Следующий выпуск запланирован на 2020 год.

Ученые готовят пятерых котят к выпуску в естественную среду обитания. Их приучают к жизни в дикой природе. После прохождения итогового тестирования, на котором проверят их навыки добычи пищи, а также умение избегать встречи с человеком, будет принято решение об их выпуске.

«В Осетии все любят это животное. Общаясь с людьми, мы встречаем положительные реакции, особенно от городских жителей. У местных появляются вопросы. Чаще всего они связаны с безопасностью: люди переживают за свой скот и за себя. Леопарды пропали из естественной среды около 50 лет назад, и люди забыли, как с ними жить рядом. Любое неизвестное пугает. Мы информируем население, как правильно организовать выпас скота, вести себя в лесу, в горах, чтобы остаться в безопасности самому и сохранить животное», — рассказала Мадина.

Экоактивисты планируют распространить свой опыт в реализации подобных проектов и на другие регионы. В этом году волонтеры будут бороться в престижном конкурсе Национальной премии имени Вернадского в номинации «Лучший экоотряд».