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Культовая трилогия Doom стала доступна для всех смартфонов

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Культовая трилогия Doom стала доступна для всех смартфонов

Вашингтон, 27 июля. Культовая трилогия шутеров Doom стала доступна для всех смартфонов. Мобильные порты первых серий игры компьютерной игры выпустила студия Bethesda.

Они доступны для юзеров iOS, Android и Nintendo Switch. Стоимость оригинальных Doom и Doom 2 обойдется в AppStore и Google Play за 379 рублей. DOOM 3 можно купить для Nintendo Switch доступна DOOM 3. Цена составит 623 рубля.

Как отмечает издание «Вести. High-Tech», владельцы iPhone смогли играть в оригинальный Doom еще в 2009-м. Спустя десять лет новая версия  для современных моделей включает эпизод Thy Flesh Consumed с девятью дополнительными уровнями.​

А вот для версии Doom II для смартфонов — это действительно дебют. Игра включает 20 мастер-уровней. Их создало сообщество поклонников франшизы, игроки могут выбирать режимы локальной и сетевой многопользовательской игры (в нее могут одновременно играть до четырех человек).

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