Российские военные не зафиксировали нарушений перемирия в Сирии

Москва, 27 июля. Российские военные за минувшие сутки не зафиксировали нарушений в Сирии, заявили сегодня в пресс-службе Минобороны РФ.

Турецкая часть представительства мониторинга за ситуацией в зонах деэскалации в республике сообщила о двух фактах стрельбы: один случай произошел в провинции Идлиб, один — в провинции Алеппо.

В российском военном ведомстве рассказали также о проведении одной гуманитарной акции в провинции Алеппо. Жители одноименного населенного пункта получили 500 продовольственных наборов общим весом 2 тонны 420 кг.

Сообщили в Минобороны и примирении конфликтующих сторон в САР. За последние сутки новых соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Таким образом, число населенных пунктов, поддержавших режим тишины, осталось прежним и составляет 2 тыс. 542. Не изменилось и количество вооруженных формирований, заявившихся о своей приверженности к прекращению ведения огня. По последним данным, их 234.