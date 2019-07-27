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СМИ назвали основного претендента на пост премьера Украины

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СМИ назвали основного претендента на пост премьера Украины

Киев, 27 июля. Замглавы офиса президента Украины Алексей Гончарук является одним из кандидатов на должность премьер-министра страны. Основного претендента на этот пост назвали местные СМИ, сославшись на источник.

«Кандидатуру Гончарука в офисе президента рассматривают очень серьезно», — говорится в сообщении издания.

Как отмечал ранее украинский президент Владимир Зеленский, новым главой правительства должен стать профессиональный экономист. При этом, по его мнению, у будущего премьера не должно быть никакого политического опыта, то есть это не должен быть человек, который уже возглавлял кабмин, был председателем той или иной парламентской фракции.

Не согласился с мнением Зеленского по поводу профессиональных качеств будущего премьера Украины лидер движения русских украинцев «Парус», журналист Юрий Кот, который в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что речь должна идти о политической фигуре, выступающей при этом за интересы экономики страны.

СМИ назвали основного претендента на пост премьера Украины

Советник президента Украины Олег Устенко сообщил, что на должность премьер-министра страны могут претендовать «несколько тысяч украинских экспертов».

Украинские СМИ узнали впоследствии о договоренности Зеленского с США и Всемирным банком о том, что министра внутренних дел Арсена Авакова могут выдвинуть на пост главы правительства.

В минувшее воскресенье на Украине прошли внеочередные парламентские выборы. По результатам обработки 100% электронных протоколов, побеждает партия президента страны «Слуга народа». За нее отдали свои голоса 43,16% граждан. 

 

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Источник: Новое время
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