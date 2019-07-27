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Королева восхитила фанатов пикантным фото из Баку в ванне с пеной

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Королева восхитила фанатов пикантным фото из Баку в ванне с пеной

Баку, 27 июля. Эстрадная певица Наташа Королева опубликовала в Instagram пикантное фото, на котором запечатлена обнаженной в ванне с пеной. В воду ее, очевидно, загнала жара, установившаяся в Баку, где в эти дни проходит музыкальный фестиваль.

Очередное развлекательное мероприятие под названием «Жара» стартовало в столице Азербайджана 25 июля. Выступить на фестивале приехали известные российские исполнители, среди которых звезда проекта «Дом-2» Ольга Бузова и артистка Лолита Милявская.

Зажигательные выступления и жара в Баку, вероятно, так изнурили Королеву, что она решила отдохнуть в ванне с пеной. Снимком она поделилась с фанатами в социальной сети. 

Поклонники исполнительницы остались в восторге от пикантной фотографии. Восхищение они выразили в комментариях к публикации.

«Очень красивое и нежное фото! Молодец, Наташа! И пусть хейтеры захлебнутся от зависти!» — написал пользователь под ником elfdarkman.

Королева восхитила фанатов пикантным фото из Баку в ванне с пеной

Ранее другим откровенным снимком певица поразила фанатов вместе с супругом Сергеем Глушко, более известным под псевдонимом Тарзан. На этот раз бодибилдер выложил на своей странице в Instagram фотографию, на которой артистка запечатлена загорающей на одном из причалов Черногории. Расположилась Королева на обнаженном теле своего супруга.

Отметим, что на музыкальном фестивале в Баку произошел еще один примечательный случай. На мероприятии встретились Бузова и Милявская. Звезда проекта «Дом-2» тепло поддержала коллегу по цеху после расставания с супругом, теннисистом Дмитрием Ивановым.

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Источник: Instagram
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