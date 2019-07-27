Киев, 27 июля. Фотографии ржавых вагонов электрички Киев — Казатин «Украинской железной дороги» появились в Сети. Украинцев поразило состояние разваливающихся вагонов с дырками.

На опубликованных в Сети фотографиях видно, что проржавевшие вагоны не меняли уже не один десяток лет: крыша, двери и корпус вагонов проржавели и потрескались. Кроме того, от грязи и ржавчины не отмыли даже окна.

«Ну как на вот таком можно возить людей??? Не езжу на электричках уже много лет, но вчера мы решили попробовать. Больше пробовать не хочу! Направление Киев — Казатин. Бедные люди, которые вынуждены ехать в таких «скотовозках» каждый день…» – написала Лора Манек в Facebook.

Украинцев потрясли фото разваливающейся электрички Киев — Казатин. Комментаторы под записью напомнили, что зарплата руководителя «Укрзализныци» Евгения Кравцова составляет 920 тысяч гривен (2,28 млн рублей). При этом денег на покраску и ремонт не хватило.

«Зарплата руководителя «Укрзализныци» Евгения Кравцова составляет 920 тысяч гривен», — написала Василиса Киевская.

Пользователи пошутили, что все деньги ушли на посуду. Ранее стало известно, что «Укрзализныця» закупила наборы посуды по гигантским ценам: 231 набор посуды за 1 млн гривен.

«Денег на ремонт и покраску не хватило. Все деньги вбухали в стаканы и подстаканники. 2000 грн за каждый!» — отметил Artem Trumpet.

Другие же в шутку сравнили ржавые, дырявые вагоны с Hyperloop Илона Маска. Пользователи также прокомментировали запись мемом с главой «Укрзализныци», объяснив ужасное состояние вагонов коррупционными схемами в компании.