Названы 10 самых позорных речевых ошибок россиян

Москва, 27 июля. Ученые назвали десять грамматических речевых ошибок, за которые должно быть стыдно. Лидерами ожидаемо оказались «звОнит», «ихний» и «евонный» и, конечно, «лОжить».

Профессор, заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова считает, что произношение этих слов неправильно, сразу выдает некультурного человека. Эксперт пояснила, что некоторые из оказавшихся в списке «позорных» слов являются диалектами, например, «ихний» и «евонный» как раз являются просторечиями, популярными на Урале.

Не попало в первую тройку искаженное слово «платить» — «плОтят». На пятом месте расположилось слово «договорА». Блинова напомнила, что правильным вариантом является слово «договОры».

Часто ошибаются россияне и в склонении числительных. Особенно популярны такие позорные ляпы в речи чиновников, пишет «Российская газета».

«А было это в двухтысячно первом году», — привела пример профессор.

Не забыла Блинова и об ошибках в избыточных понятиях «более лучше», «экспрессо» вместо крепкого «эспрессо», неправильном употреблении «надевать» и «одевать», и, конечно, ошибочном ударении в слове «тОрты», которое часто произносят его как «тортЫ».

Напомним, в 2016 году лингвисты Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина вместе с Минкомсвязи выяснили, где работают самые неграмотные чиновники. Оказалось, что меньше всего ошибок в разговорной речи совершают федеральные министры. Региональные же чиновники ошибаются значительно чаще.

Самыми частными ошибками эксперты тогда назвали неправильные ударения и произношение, например, «нАчался», «Эксперт», «подклЮчен», «дОбыча», «РоснефтИ».