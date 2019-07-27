Легкомоторный самолет разбился в Черновицкой области Украины



Киев, 27 июля. Два человека пострадали при крушении легкомоторного самолета «Бекас» на Украине. ЧП произошло в Черновицкой области. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, накануне в 09.35 (время совпадает с московским) неподалеку от села Погореловка Заставнивского района на поле рухнул легкомоторный самолет «Бекас».

Травмы получили пилот и пассажир. Оба доставлены в больницу, уточняет РИА Новости.

Напомним, в декабре минувшего года в Житомирской области Украины потерпел крушение истребитель Су-27 украинских ВВС, его пилот погиб. ЧП произошло, когда самолет выполнял плановый полет. В генштабе ВСУ сообщили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним.