Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Легкомоторный самолет разбился в Черновицкой области Украины

45
0 Оставить комментарий

Легкомоторный самолет разбился в Черновицкой области Украины
Киев, 27 июля. Два человека пострадали при крушении легкомоторного самолета «Бекас» на Украине. ЧП произошло в Черновицкой области. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, накануне в 09.35 (время совпадает с московским) неподалеку от села Погореловка Заставнивского района на поле рухнул легкомоторный самолет «Бекас».

Травмы получили пилот и пассажир. Оба доставлены в больницу, уточняет РИА Новости.

Напомним, в декабре минувшего года в Житомирской области Украины потерпел крушение истребитель Су-27 украинских ВВС, его пилот погиб. ЧП произошло, когда самолет выполнял плановый полет. В генштабе ВСУ сообщили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров