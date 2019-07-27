Яшина и его штаб уличили в подготовке провокаций на этапе сбора подписей

Москва, 27 июля. Штаб сторонника скандально известного блогера Алексея Навального Ильи Яшина, которого не допустили до выборов в Мосгордуму, изначально был ориентирован на допущение ошибок в подписных листах, чтобы спровоцировать конфликт с комиссией. Об этом сообщил Telegram-канал «Акитилоп» со ссылкой на источник в команде несостоявшегося кандидата.

«Как-то не очень давно Яшин встречался со своими сборщиками подписей. И на этой встрече они его прямо в лоб спросили: «Илья, скажи, а зачем мы собираем вообще подписи, если конечная цель по плану — конфликт с избиркомом?» — говорится в сообщении.

Как отметили авторы канала, Яшин не смог тогда прямо ответить, как быть с подписями, поскольку итогом кампании должны были стать провокации и давление на Мосгоризбирком.

К подобному мнению пришла и бывшая журналистка «Эха Москвы» Леся Рябцева, которая отметила, что Яшин и другие независимые кандидаты изначально планировали использовать фальсификации, чтобы их не допустили до выборов. Свои слова она дополнила тем фактом, что объем средств, потраченных навальнистами, в разы меньше минимальной суммы, которая, по оценке скандального блогера, необходима для сбора подписей.

«Вот и ответ, откуда растут ноги у всех этих «мертвых душ», фейков и прочих нарушений. Кривые листы? А как еще сдавать подписи, если минимум, необходимый на честные подписи, так и не был потрачен», — цитирует ее «Ридус».

Как отметил политолог Павел Данилин, оппозиция изначально стремилась не попасть на выборы в Мосгордуму, а организовать протесты и массовые беспорядки в столице. С его выводами согласился и Telegram-канал «Незыгарь», который обратил внимание, что никто из недопущенных кандидатов так и не явился в суд доказывать свою правоту, в СК РФ заявлений также не поступало.

«Всем надо одно — снести избирательную систему», — говорится в сообщении канала.

Осенью, а именно 8 сентября, жители Москвы выберут новых депутатов в городскую думу. Всего о намерении принять участие в избирательной гонке заявили более 400 человек, но прийти к финишу первого этапа смогли только 290.

В число тех, кому отказали в регистрации кандидатами на выборы в столичную думу из-за превышения допустимой доли недействительных подписей, вошли Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Яшин и другие независимые кандидаты и представители непарламентских объединений.

К примеру, 14,67% подписей, собранных юристом так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» скандального блогера Навального — Соболь, были признаны недействительными, законом допускается только 10% брака.

Главу Красносельского округа Яшина сняли с выборов по двум причинам. Первая: брак подписей превысил допустимый порог (11,4%). Вторая: депутат использовал админресурс в ходе избирательной кампании.

Разбежавшиеся от оппозиционера сборщики подписей рассказывали, как идейный подельник Навального организовал работу, недоплачивал деньги за труд, хотя сам катается на шикарном немецком Mercedes. Обманутые сборщики подписей устроили бунт с требованием выплатить им обещанные деньги.

Кроме того, Яшин начал искать везде шпионов для обвинений в сливе «кампании», игнорируя тот факт, что сам допустил ошибку с оформлением подписных листов. Бывший координатор Мещанского района Петр Проскуркин в своем Facebook рассказал, как оппозиционер организовал «фабрику» для махинаций с автографами и обманывал людей с денежными выплатами.

Федеральное агентство новостей ранее выпустило собственное расследование под названием «Анатомия протеста», посвященное нечестным методам предвыборной борьбы так называемой оппозиции. Выяснилось, что они привлекли к работе «художественные мастерские» по рисовке подписей, а также попытались пробраться в Мосгордуму посредством других фальсификаций. В итоге кандидаты утратили возможность участвовать в следующих этапах выборов.

Представители оппозиции планируют организовать 27 июля незаконный митинг возле здания московского правительства на Тверской улице. Несостоявшиеся кандидаты, несогласные с результатами проверки подписных листов, начали оказывать грубое давление на Мосгоризбирком, призывая своих сторонников участвовать в незаконных акциях. Подобные действия подпадают под статью УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».