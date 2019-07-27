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Беспорядки на незаконном митинге будут пресекаться по закону, пообещал Собянин

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Беспорядки на незаконном митинге будут пресекаться по закону, пообещал Собянин

Москва, 27 июля. Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о готовящихся провокациях на незаконном митинге в столице.

Он отметил, что организаторы этой акции призывают горожан прийти сегодня на эту несанкционированную акцию, а также активно агитируют приезжать граждан из других регионов. Полиция располагает данными, что на этой акции  готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей.

Собянин подчеркнул, что любые правовые вопросы должны решаться в установленном порядке, а попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут.

При этом он заверил, что порядок в Москве будет обеспечен в соответствии с действующим законом.

Напомним, несанкционнированный митинг собираются устроить незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму. Им отказали на законном основании: в их подписных листах было выявлено огромное количество брака. Например, Соболь с целью фальсификации данных даже организовала подпольную фабрику по производству фальшивых подписей. Эту «лабораторию» накрыли 13 июля в одном из районов в Москве.

 

 

 

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