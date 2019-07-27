Украинцы попросили Зеленского возобновить авиасообщение с Россией

Киев, 27 июля. На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой возобновить авиасообщение с Россией. Обращение собрало 73 подписи.

Петиция была зарегистрирована 25 июля Викторией Тимченко.

«Из-за отмены авиасообщения страдают в основном украинцы, которые не могут видеться с семьями», — написала автор в пояснении к обращению.

С октября 2015 года между Украиной и Россией нет прямого воздушного сообщения. Киев запретил российским перевозчикам использовать украинское воздушное пространство.

Росавиация в апреле 2019 года предложила украинским властям возобновить авиасообщение. На сайте президента Украины появилась другая петиция — с просьбой пустить поезда в Крым.

С этой инициативой обратился к Зеленскому бывший житель Севастополя, который покинул полуостров в 2014 году. Он отметил, что ездить на полуостров из Украины очень дорого.

В крымском парламенте ответили, что власти полуострова готовы к возобновлению железнодорожного сообщения. Они добавили, что украинцы и так едут отдыхать на ЮБК.

Крым присоединился к России в марте 2014 года по результатам народного референдума. Подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав РФ. Президент Владимир Путин заявил, что вопрос с Крымом давно закрыт.