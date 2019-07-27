Экс-соратник Навального уличил Соболь в примитивной лжи о «голодовке»

Москва, 27 июля. Протеже скандально известного блогера Алексея Навального Любовь Соболь, которой отказали в регистрации кандидатом на выборы в Мосгордуму из-за высокого процента фальсификаций в подписных листах, вполне может обманывать общественность своей историей о «голодовке», которую она будто бы соблюдает вот уже почти две недели. Такое мнение выразил юрист Виталий Серуканов.

Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» не постеснялась прибегнуть к незаконным методам в борьбе за депутатское кресло. 14,67% подписей, собранных ею, были признаны недействительными, при этом законом допускается только 10% брака. Она не была допущена до выборов в столичный парламент.

Возмущенная таким решением комиссии Соболь начала давить на Мосгоризбирком различными провокациями. Так, 13 июля она заявила о начале «голодовки». Эту новость общественность восприняла с иронией. Ее присутствие на митинге на шпильках, а затем картинное дрожание «от слабости» заставило пользователей Сети заподозрить оппозиционерку во лжи.

Юрист Серуканов — бывший замглавы штаба Навального, знакомый с внутренней кухней оппозиционеров, — подчеркнул, что скандалистка Соболь вполне могла и солгать о своей «голодовке», чтобы попиариться. Он обратил внимание, что по внешнему виду и активности ничуть не похудевшей и румяной Соболь становится ясно, что речь идет не о «голодовке», а о скандализме, который за последние дни «увеличился раз в десять».

«Последние несколько дней – это просто апофеоз базарной скандальности. А саму Любовь Соболь можно удостоить звания «торговка хайпа», — цитирует Серуканова «ПолитРоссия».

Он подчеркнул, что Соболь «может годами ничего не есть — главное хайпить». Именно в последние дни, когда протеже Навального оказалась в центре скандала, она особенно расцвела, словно оказалась на своем месте, указал юрист.

По мнению эксперта, жители России не поддадутся на дешевые уловки скандалистки, поэтому ей давно пора завязать с театром. Даже лояльные к ФБК граждане уже стали замечать плохую игру Соболь, констатировал Серуканов.

«Думаю, она тут больше теряет, чем приобретает, и пора бы уже остановиться, потому что где-то логический конец у всего этого позора должен быть», – заключил он.

Ранее бывшая журналистка «Эха Москвы» Леся Рябцева отметила, что Соболь заботится о маникюре больше, чем о судьбах избирателей. Она обратила внимание на то, что несостоявшаяся кандидатка каким-то образом находит время на многочисленные косметические процедуры, что никак не вяжется с ее образом занятого человека, беспокоящегося о судьбах граждан и ведущего активную деятельность.

Напомним, в начале сентября жители Москвы выберут новых депутатов в городскую думу. Всего о намерении принять участие в избирательной гонке заявили более 400 человек, но прийти к финишу первого этапа смогли только 290.

В число тех, кому отказали в регистрации кандидатами на выборы в столичную думу из-за превышения допустимой доли недействительных подписей, вошли, помимо Соболь, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие независимые кандидаты и представители непарламентских объединений.

В подписных листах Соболь обнаружили «мертвые души». Юрист ФБК, как оказалось, присваивала себе данные умерших людей, меняя даты их рождения, чтобы скрыть от комиссии ложь. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обнаружили на одной из московских съемных квартир целую «фабрику поддельных подписей».

Федеральное агентство новостей ранее выпустило собственное расследование под названием «Анатомия протеста», посвященное нечестным методам предвыборной борьбы так называемой оппозиции.

Отметим, что незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы, недовольные решением комиссии, несмотря на серьезные нарушения, допущенные ими в ходе подписной кампании, призвали москвичей выйти на незаконную протестную акцию 27 июля. В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что ряду граждан, призывающих к проведению митинга, вручены письменные предупреждения о недопустимости этих действий.