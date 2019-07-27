Политолог обвинил Соболь в «вербовке» психически нездоровых людей

Москва, 27 июля. «Юристка» так называемого «ФБК» блогера Алексея Навального Любовь Соболь вербует психически больных людей, считает директор Центра политического анализа, член Общественной палаты Москвы Павел Данилин.

По его мнению, только такие люди будут готовы последовать за «политиком», который устраивает фабрику по подделке подписей, потом бьется в истерике в туалете Мосгоризбиркома и устраивает преставление с выносом на диване из здания МГИК. Кроме того, Данилин напомнил и о попытке Соболь убежать от полиции, ее провокации в отношении правоохранителей.

Данилин предположил, что соратница Навального живет по заветам Бадью и прочих философов, которые считали, что весь мир — театр. Очевидно поэтому, она устраивает все эти «очень дешевые и негодные» спектакли, надеясь, что они принесут ей какую-то известность и какое-то число сторонников.

«Мне представляется, что подобным поведением она, если и получает сторонников, то только в среде психически больных людей. Впрочем, может быть на это она и рассчитывает», — добавил эксперт в комментарии «Политике Сегодня».

Напомним, сегодня Соболь и другие незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы собираются устроить незаконный митинг у стен мэрии Москвы. Прокуратура столицы уже предупредила организаторов о последствиях этих незаконных действий, а также призвала граждан не подвергать себя опасности и не участвовать в этом сборище.

СК РФ уже возбудил уголовного дело по факту воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избиркомов. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до четырех лет. Накануне Соболь вызвали на допрос в СК РФ, но «самый честный политик» отказалась разговаривать со следствием.

По словам члена МГИКА Дмитрия Реута, Соболь отказали в регистрации не только из-за огромного количества брака в подписных листах, но также из-за справки о заграничной недвижимости, которую она не смогла правильно оформить. Неудивительно, что она решила молчать в СК, ведь скрывать госпоже «оппозиционерки» есть что. И заграничная недвижимость, и мертвые души в подписных листах — это далеко не все. Ее муж Сергей Мохов, как известно, связан с «похоронной мафией», которая и дала денег на избирательную кампанию Соболь. Кроме того, Мохов связан с судимым экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским.