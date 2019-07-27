Полиция жестко разгонит провокаторов и хулиганов на Тверской, уверены в Госдуме

Москва, 27 июля. Полиция не побоится жестко пресечь беспорядки на незаконной акции 27 июля в Москве, уверен депутат Госдумы РФ Евгений Федоров.

Напомним, что несанкционированный митинг проводят незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы. Мосгоризбирком отказал этим «политикам» в связи с тем, что в их подписных листах было выявлено огромное количество недействительных подписей. Например, у соратницы блогера Алексея Навального Любови Соболь было выявлено почти 15% брака при допустимом пороге в 10%. Более того, выяснилось, что она даже сняла специальную квартиру, в которой была организована «фабрика» по производству фальшивых подписей.

Однако все эти «оппозиционеры» считают, что им отказали в регистрации незаконно и проводят несанкционированные сборища, подвергая опасности их участников быть задержанными.

По мнению Федорова, сегодняшний «митинг» будет мешать людям, которые хотели отдохнуть в центре Москвы накануне грандиозного праздника, Дня ВМФ, но в случае беспорядков и провокаций полиция будет действовать слаженно и профессионально.

«Если будут попытки затруднить движение транспорта, попытки воспрепятствовать туристам гулять по центру города, то тут автоматически срабатывает Уголовный Кодекс, а именно статья о хулиганстве», — подчеркнул депутат в комментарии Nation News.

Он убежден, что полиция имеет право и даже должна применять к хулиганам жесткие меры.Федоров добавил, что оппозиция, по его мнению, «распустилась».