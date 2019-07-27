Украинцы просят запустить поезда в Крым. События дня. ФАН-ТВ

Газопровод «Турецкий поток» запустят 1 января 2020 года

1 января 2020 года состоится запуск первой нитки газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщил глава Минэнерго России Александр Новак. Сроки запуска второй нитки еще не определены. Это зависит во многом от реализации газотранспортной инфраструктуры европейскими партнерами.

«Есть соглашение между «Газпромом» и министерством энергетики Болгарии, подписана дорожная карта, реализация проекта идет в соответствии с дорожной картой», — отметил глава Минэнерго России Александр Новак.



Добавим, вторая нитка газопровода пройдет через Болгарию, Венгрию и Сербию. Первая нить Турецкого потока заработает в январе 2020 года