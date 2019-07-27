Украинцы просят запустить поезда в Крым. События дня. ФАН-ТВ

Газопровод «Турецкий поток» запустят 1 января 2020 года
1 января 2020 года состоится запуск первой нитки газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщил глава Минэнерго России Александр Новак. Сроки запуска второй нитки еще не определены. Это зависит во многом от реализации газотранспортной инфраструктуры европейскими партнерами.
«Есть соглашение между «Газпромом» и министерством энергетики Болгарии, подписана дорожная карта, реализация проекта идет в соответствии с дорожной картой», — отметил глава Минэнерго России Александр Новак.
Добавим, вторая нитка газопровода пройдет через Болгарию, Венгрию и Сербию. Первая нить Турецкого потока заработает в январе 2020 года
США направит 2,5 млрд долларов на стену на границе с Мексикой
Верховный суд США разрешил потратить 2,5 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Средства будут выделены из фондов Пентагона. Дональд Трамп назвал это решение победой.
«Большая победа по стене. Верховный суд США отменил запрет нижестоящего суда и позволил продолжать строительство стены на южной границе. Большая победа для безопасности и для верховенства закона», — заявил президент США Дональд Трамп.
Ночной клуб обрушился в Южной Корее
Ночной клуб обрушился у объекта Чемпионата мира по водным видам спорта. Два человека погибли еще девять пострадали. Инцидент произошел в южнойкорейском Кванджу утром 27 июля неподалеку от деревни, где проживают участники соревнований. Как сообщил главный тренер сборной России по водному поло Александр Гайдуков, спортсменок нашей команды в клубе не было. Причина обрушения неизвестна.
Украина хочет возобновить движение поездов в Крым
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров. Напомним, на сайте Украины Владимира Зеленского была размещена петиция с просьбой пустить поезда в Крым, сделав это до того, как пассажирские составы пойдут по Крымскому мосту.
«Психология граждан Украины меняется в сторону мирного решения вопроса. Возобновление железнодорожного сообщения с Крымом выгодно самой Украине, так как позволит украинцам, которые массово едут в Крым, более комфортно добираться до крымских курортов», — уточнил спикер парламента Крыма Ефим Фикс.
При этом он выразил сомнение, что Украина пустит поезда в Крым до запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту.