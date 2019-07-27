Берлин, 27 июля. Большая часть жителей Восточной Германии хочет улучшения отношений с Россией. Об этом заявила журналистка немецкой газеты Der Tagesspiegel со ссылкой на данные последних соцопросов.

Согласно результатам исследований, 50 процентов жителей Западной Германии хотели бы улучшений отношений с Россией, а в Восточной Германии за сближение с РФ проголосовали 72 процента. Большинство респондентов также выразили мнение, что Запад проводит неправильную политику по отношению к Москве.

Автор Der Tagesspiegel убеждена, что в бывшей ГДР хорошо знакомы с Россией и лучше ее понимают из-за своего советского прошлого.Журналистка напомнила, что воссоединение Германии было достигнуто благодаря политике разрядки, а вовсе не конфронтации и силы. Возможно теперь Западу стоит по этому же примеру строить свои отношения с Россией, считает она.