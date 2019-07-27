«Диванные» радикалы угрожают устроить резню на незаконной акции в Москве

Москва, 27 июля. Радикальные исламисты в преддверии несанкционированного митинга «оппозиции» в Москве распространяют в соцсетях призывы «омыть кровью асфальт».

Так, в одном из пабликов «диванных радикалов» пользователь под ником Abu Rayana обратился к своим «братьям» с предложением устроить резню на «сборище демократов» в столице.

«Завтра у демократов будет большое сборище в Москве. Кто там сейчас, братья? Это шанс получить довольство господа миров. Омыть их кровью асфальт», — написал исламист.

Ранее прокуратура Москвы предупредила незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова, Сергея Митрохина и ряда других "политиков" о недопустимости проведения незаконной акции 27 июля на Тверской улице. В надзорном ведомстве подчеркнули, что эти лица получили уведомления о последствиях нарушения законодательства. Кроме того, в прокуратуре призвали москвичей и гостей города не поддаваться на провокации и не подвергать себя опасности, принимая участие в мероприятии, которое понадобилось незарегистрированным кандидатам исключительно в качестве способа лишний раз поскандалить и напомнить о себе. Поводом для проведения новой сходки снова стал отказ этим самовыдвиженцам в регистрации в кандидаты на выборах в МГД.

Юрист так называемого «ФБК» блогера Алексея Навального Любовь Соболь считает это решение незаконным, хотя в ее подписных листах было выявлено почти 15% брака (при допустимом пороге в 10%). 13 июля полиция обнаружила даже целую подпольную лабораторию по производству подписей, которую организовала Соболь. В ночь на 26 июля она устроила настоящую истерику в Мосгоризбиркоме, сначала билась в туалете, а потом заперлась в ванной.

В итоге охрана МГИК вынесла ее из здания на диване, после чего «юрист» получила повестку на допрос в СК РФ. Правда, на допросе она говорить отказалась, побоявшись ляпнуть лишнего и оговорить себя. А скрывать «самому честному политику» есть что: деньги на ее избирательную кампанию предоставили друзья мужа из «похоронной мафии», сам супруг связан с экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским.