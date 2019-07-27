Власти напомнили москвичам о последствиях участия в несогласованной акции

Москва, 27 июля. Власти Москвы призывают граждан воздержаться от участия в незаконной акции, запланированной на 27 июля.

Как сообщают в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности, мероприятие в центре Москвы не согласовывалось с городскими властями, поэтому является незаконным.

«Призываем организаторов и возможных участников данной акции воздержаться от незаконных действий и предупреждаем, что они могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке. Данные действия носят явно незаконный и провокационный характер, так как уведомление о проведении подобного мероприятия в органы исполнительной власти не подавалось, мероприятие не согласовывалось», — говорится в сообщении.

Призывы провести акцию протеста на Тверской улице в Москве впервые прозвучали в ходе митинга, состоявшегося 20 июля на проспекте Академика Сахарова. Позднее «независимые» кандидаты в депутаты Мосгордумы начали угрожать проведением протестных акций, если они не будут зарегистрированы. Блогер Алексей Навальный озвучил ультиматум московским властям: или они в нарушение российского законодательства допускают к участию в выборах всех кандидатов, либо будет организован митинг у здания мэрии.

Ранее в МВД Москвы заявили, что предпримут все необходимые действия, чтобы не допустить провокаций и нарушений правопорядка в субботу. Кроме того, стало известно, что 27 июля в центре столицы будут задействованы специальные группы по выявлению молодых людей, уклоняющихся от призыва на армейскую службу. Анализ прошедших ранее массовых акций показал, что среди их участников традиционно много уклонистов.

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации ряду кандидатов, в подписных листах которых были выявлены поддельные подписи в количестве, превышающем максимально допустимое.

Позднее сотрудники полиции обнаружили подпольную «фабрику», на которой подделка подписей для кандидатов из команды Навального была поставлена на поток. В частности, именно здесь формировались подписные листы Любови Соболь и Ильи Яшина. Проверка, проведенная позднее правоохранителями и сотрудниками Мосгоризбиркома, выявила «мертвые души» — подписи уже умерших людей, якобы выступивших в поддержку «независимых» кандидатов.