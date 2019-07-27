Глава МВД Москвы пообещал защитить горожан от участников незаконного митинга

Москва, 27 июля. Глава ГУ МВД России по Москве Олег Баранов заявил, что полиция примет все меры по обеспечению безопасности граждан.

В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что ряду граждан, призывающих к проведению 27 июля в Москве несанкционированной акции, вручены письменные предупреждения о недопустимости этих действий. Правоохранители напоминают, что митинг не согласован с властями города, поэтому является незаконным. В полиции просят граждан воздержаться от участия в противозаконной акции и указывают на ответственность за организацию таких мероприятий.

Как отметил Баранов, за проведение несанкционированного митинга может грозить штраф или арест, а за неоднократные нарушения закона предусмотрена уголовная ответственность. Сообщается, что полиция намерена жестко пресекать все возможные провокации.

Напомним, незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы, среди которых Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов и другие, организовавшие незаконную акцию протеста 14 июля, призывают повторить ее в субботу. Они пытаются повлиять на решение Мосгоризбиркома, признавшего часть представленных ими подписей в свою пользу сфальсифицированными.

В конце июня сотрудники МВД обнаружили настоящую подпольную фабрику, на которой подделка подписей для кандидатов из команды блогера Алексея Навального была поставлена на поток. В частности, именно здесь формировались подписные листы Соболь и Ильи Яшина. Проверка, проведенная позднее правоохранителями и сотрудниками Мосгоризбиркома, выявила «мертвые души» — подписи уже умерших людей, якобы выступивших в поддержку «независимых» кандидатов.

В настоящее время по факту фальсификации подписей и попыток оказать давление на членов избиркома в отношении незарегистрированных кандидатов возбуждено уголовное дело.