Ночной клуб обрушился у объекта ЧМ по водным видам спорта, есть погибшие

Кванджу, 27 июля. Международная федерация плавания (FINA) сообщила о ЧП у деревни спортсменов на чемпионате мира по водным видам спорта.

Инцидент произошел в южнойкорейском Кванджу. FINA охарактеризовала его как «несчастный случай», который произошел в присутствии нескольких участников чемпионата. Местный пожарный департамент сообщает, что при обрушении здания ночного клуба погибли два человека, еще девять пострадали, в их числе и спортсмены. ЧП произошло утром 27 июля неподалеку от деревни, где проживают участники соревнований.

«FINA тщательно следит за ситуацией и примет все меры для обеспечения медицинской помощи в случае необходимости», — заявили в пресс-службе федерации.

В FINA не уточняют, каков был характер инцидента и сколько именно спортсменов пострадали.

Как сообщил главный тренер сборной России по водному поло Александр Гайдуков, спортсменок нашей команды не было в клубе, где многие участники чемпионата отмечали окончание ватерпольного турнира.

«На месте, где случился этот инцидент, наших спортсменок не было», — приводит слова тренера РИА Новости.

Как сообщает RT, накануне в Кванджу россиянка Юлия Ефимова стала шестикратной чемпионкой мира, победив в заплыве на 200 метров брассом. Вслед за ней на той же дистанции золото чемпионата получил спортсмен из России Евгений Рылов.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Кванджу с 12 по 28 июля 2019 года. После 15-го дня соревнований в общем медальном зачете Россия занимает второе место, уступая по количеству наград высшей пробы лишь Китаю.