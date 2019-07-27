В Крыму выразили готовность принимать поезда с Украины

Симферополь, 27 июля. Спикер парламента Крыма Ефим Фикс подтвердил готовность полуострова к возобновлению железнодорожного сообщения с Украиной.

На сайте президента Украины Владимира Зеленского была размещена петиция с просьбой пустить поезда в Крым, сделав это до того, как пассажирские составы пойдут по Крымскому мосту. Автором петиции выступил Ростислав Кохно, который уехал из Севастополя на Украину после воссоединения полуострова с Россией. Как заявил Кохно, сейчас ездить в Крым «дорого и долго».

По словам Фикса, возобновление железнодорожного сообщения выгодно в первую очередь Киеву.

«Если такая инициатива появилась, это очень позитивные вещи и их нужно приветствовать. Психология граждан Украины меняется в сторону мирного решения вопроса. Возобновление железнодорожного сообщения с Крымом выгодно самой Украине, так как позволит украинцам, которые массово едут в Крым, более комфортно добираться до крымских курортов», — приводит РИА Новости слова спикера.

Фикс выразил сомнение, что Украина пустит поезда в Крым до запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту. Он подчеркнул, что для этого мало принять решение, нужно восстановить железнодорожную ветку в Херсонской области, которая была разобрана украинской стороной.

«Это в условиях нищего бюджета Украины не так просто сделать. Но уже тот факт, что люди начинают задумываться об этом, нужно приветствовать. Посмотрим, как отреагирует администрация Зеленского и новоизбранный парламент на запрос общества, сможет ли пойти навстречу своим гражданам, которые вынуждены ходить через границу пешком», — сказал Фикс.

Движение поездов и автобусов через границу с Крымом было прекращено Киевом в одностороннем порядке в 2014 году после воссоединения полуострова с Россией, в пользу которого в ходе всенародного референдума высказалось большинство жителей региона. Позже Украина прекратила движение грузового транспорта. Сегодня границу можно пересечь лишь на легковом автомобиле.

Автомобильное движение по Крымскому мосту открыли в мае 2018 года. Ожидается, что железнодорожная часть моста, являющаяся по сути отдельным инженерным сооружением длиной в 19 километров, будет сдана в эксплуатацию в декабре текущего года. Как пишут «Известия», строители завершили укладку рельсов и шпал на мосту.