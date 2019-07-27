США требуют 100 миллионов долларов от россиянина Винника и BTC-e

Вашингтон, 27 июля. Прокуратура США подала иск против Александра Винника и биржи криптовалют BTC-e с требованием возместить 100 млн долларов.

Как сообщает Bloomberg, прокуратура основывает свои требования на факте нарушения якобы Винником американского закона о банковской тайне. Иск, поданный в четверг, содержит требования уплаты россиянином штрафа в размере 12 млн долларов, а биржа, по мнению надзорного ведомства, должна выплатить более 88 млн.

В иске отмечается, что руководство BTC-e, включая Винника, занимавшего якобы «высокую руководящую должность», не предпринимало попыток зарегистрировать свою деятельность в Финансовой разведке США, не соблюдало предписания по борьбе с отмыванием денег и не делилось информацией о подозрительной финансовой активности.

По данным американской прокуратуры, услугами биржи воспользовались более 700 тысяч человек, среди которых было немало граждан Соединенных Штатов, а с территории страны было переведено около 21 тысячи биткоинов, стоимость которых оценивается почти в 300 млн долларов.

Винник был задержан в 2017 году в Греции по запросу США, где его обвиняют в отмывании через BTC-e нескольких миллиардов долларов. Изначально Верховный суд Греции принял постановление о выдаче Винника Соединенным Штатам, позже постановил экстрадировать его в РФ по запросу российской прокуратуры, а затем — во Францию по выданному Европой ордеру на арест.

С ноября прошлого года Винник проводил в тюрьме голодовку, называя себя политическим заключенным и требуя возвращения на родину. Спустя три месяца он попал в больницу, но в дальнейшем возобновлял голодовку еще несколько раз.

Как сообщает RT, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подготовила обращение с просьбой освобождения Винника в адрес властей США.