Организатор незаконных митингов Яшин находится в отделе полиции Троицка

Москва, 27 июля. Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин сообщил, что доставлен в отдел полиции Троицка.

Как сообщает РИА Новости, в данный момент МВД не подтвердило поступившую от Яшина информацию. Ранее стало известно, что в предвыборном штабе незарегистрированного кандидата находятся следователи с постановлением о проведении обыска.

«В сопровождении десятка бойцов спецназа в масках и с оружием я доставлен в отдел полиции города Троицка», — написал Яшин на своей странице в Facebook

Напомним, 14 июля он в сопровождении других «независимых» кандидатов в Мосгордуму, чьи подписные листы были забракованы из-за слишком большого числа недействительных подписей, провел несанкционированный митинг у здания Мосгоризбиркома. Тогда полицейские неоднократно призывали собравшихся разойтись, предупреждая, что акция незаконна.

Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту воспрепятствования деятельности избирательных комиссий. По данным следствия, митинг был организован для оказания давления на членов избирательной комиссии. Правоохранители считают, что это было «сопряжено с угрозами применения насилия» против членов городского и окружных избиркомов.

Оппозиционеры начали призывать к проведению новой несанкционированной акции в Москве 27 июня. В МВД напомнили о недопустимости несогласованного митинга и об ответственности за его организацию.

По данным Мосгоризбиркома, для участия в выборах зарегистрировано 233 кандидата, 57 претендентов на мандат депутата получили отказ. Ряд кандидатов обратились в ЦИК РФ, требуя вмешаться в процесс и встретиться с ними. Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев отметил, что ведомство не имеет права исправлять нарушения в подписных листах кандидатов, оспорить отказ в регистрации можно лишь в суде.