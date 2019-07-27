Верховный суд США разрешил Трампу потратить миллиарды долларов на стену

Вашингтон, 27 июля. Верховный суд США разрешил администрации президента страны Дональда Трампа потратить 2,5 млрд долларов на строительство пограничной стены.

Средства на возведение стены на американо-мексиканской границе будут выделены из фондов Пентагона. Напомним, вопрос о ее строительстве ранее привел к серьезному конфликту между Трампом и конгрессом США, что привело к длительной приостановке работы федеральных учреждению из-за отсутствия бюджетного финансирования. Тогда все закончилось тем, что президент поставил свою подпись под бюджетом, в котором на пограничное защитное сооружение выделялось 1,4 млрд долларов.

Позднее Трамп совершил финансовый маневр, что вызвало негативную реакцию в конгрессе. Американский лидер поручил направить средства из фондов Пентагона на строительство части стены, в финансировании которого ранее отказали конгрессмены. Это решение расценили как покушение на полномочия конгресса, за которым остается право на одобрение всех бюджетных расходов.

Трамп назвал решение Верховного суда «победой для верховенства закона».

«Большая победа по стене. Верховный суд США отменил запрет нижестоящего суда и позволил продолжать строительство стены на южной границе. Большая победа для безопасности и для верховенства закона», — прокомментировал эту новость президент.

Напомним, строительство стены в качестве приоритетной меры по предотвращению нелегальной иммиграции из Мексики и других латиноамериканских стран было одним из предвыборных обещаний Трампа.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Министерство внутренней безопасности США заявило о готовности выдворить в ускоренном режиме из страны всех нелегальных мигрантов, которые не смогут предоставить доказательство своего проживания в Соединенных Штатах в течение двух или более лет.