Посол Евросоюза назвал имидж Украины «ужасным»

Киев, 27 июля. Посол Евросоюза на Украине Хюьг Мингарелли заявил, что у Украины сложился «ужасный имидж».

Отозвавшись подобным образом об имидже Украины, Мингарелли в то же время призвал не ассоциировать эту страну только с негативом, например, с коррупцией. В интервью «Европейской правде» он сказал, что в действительности ситуация не так плоха, как кажется. Дипломат призвал самих украинцев изменить впечатление о стране к лучшему.

«У Украины сейчас ужасный имидж. Вам и самим надо прекратить ассоциировать вашу страну исключительно с негативными вещами, вроде «коррупции, коррупции и коррупции вокруг», — заявил посол.

Мингарелли высказал мнение, что Украина намного привлекательнее, чем сложившееся о ней мнение. Дипломат порекомендовал новым властям страны сосредоточиться на земельной реформе, децентрализации, наведении порядка на рынке энергетики и в правоохранительных органах.

Ранее еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем в ходе встречи с главой украинского кабмина Владимиром Гройсманом выразила надежду, что Украина продолжит реформы, которые уже принесли положительный результат.

Глава комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Макалистер отметил, что евродепутаты ожидают от нового состава Верховной рады Украины планомерной реализации реформ «без затягивания».

Напомним, внеочередные выборы в украинский парламент прошли в минувшее воскресенье. Как пишет «Газета.ру», лидером с результатом 43,16% стала партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа», члены которой получили простое большинство мандатов. На втором месте «Оппозиционная платформа — За жизнь», набравшая 13,05% голосов, далее с результатом в 8,18% следует «Батькивщина». Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» набрала 8,1% голосов, а замыкает пятерку прошедших в парламент партий «Голос» музыканта Святослава Вакарчука» с результатом 5,82%.