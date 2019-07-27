Соболь пытается стать законодателем, нарушая закон

Москва, 27 июля. Любовь Соболь пытается стать депутатом, прибегая к провокациям и нарушениям российского законодательства.

Как пишет «Слово и дело», прибегнувшая к практике скандалов и противозаконных провокаций Соболь подтвердила таким образом свое нежелание строить политическую карьеру в рамках правового поля.

Накануне несостоявшийся кандидат в депутаты Мосгордумы устроила «театрализованное представление» на заседании апелляционной комиссии Мосгоризбиркома. Она хамила членам комиссии, фактически сорвав заседание, а затем нарушила режим работы ведомства. Проведя в здании избиркома весь день, под вечер Соболь заперлась в туалете и потребовала немедленной встречи с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой.

Терпеливо сносившие в течение многих часов выходки «юриста» так называемого ФБК сотрудники комиссии были вынуждены обратиться в правоохранительные органы с жалобами на препятствование нормальной работе Мосгоризбиркома.

В связи с противоправными действиями ранее было возбуждено уголовное дело по статье 141 Уголовного кодекса РФ, после чего Соболь была вызвана на допрос в Следственный комитет, однако проигнорировала вызов следователя. Вместо этого она отправилась в Мосгоризбирком, где попыталась оказать давление на членов комиссии.

Таким образом Соболь, пытающаяся по ее словам стать депутатом, то есть законодателем, добивается этого, активно нарушая закон. И делать она это начала еще на этапе сбора подписей, когда сфальсифицировала существенную их часть.

14 июля Мосгоризбирком отказал Соболь в регистрации в качестве кандидата в депутаты Московской городской думы. Причиной стали выявленные в подписных листах недействительные подписи. Их количество составило 14,67% при допустимом законом максимальном пороге в 10%.

В конце июня сотрудники МВД обнаружили настоящую подпольную фабрику, на которой подделка подписей для кандидатов из команды блогера Алексея Навального была поставлена на поток. В частности, именно здесь формировались подписные листы Соболь и Ильи Яшина. Проверка, проведенная позднее правоохранителями и сотрудниками Мосгоризбиркома, выявила «мертвые души» — подписи уже умерших людей, якобы выступивших в поддержку «независимых» кандидатов.