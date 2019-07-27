Кличко обвинил Зеленского в нарушении закона

Киев, 27 июля. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский нарушает закон, смещая его с поста градоначальника.

Кличко сравнил Зеленского с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и заявил, что нынешний глава страны ведет себя «точно так же». Информация о том, что офис Зеленского планирует сместить киевского мэра с его поста появилась в среду в одном из украинских изданий. Позднее в правительстве страны подтвердили, что получили письмо из аппарата Зеленского с представлением об увольнении Кличко.

«Каждый президент хочет оказывать влияние на столицу, потому что Киев так важен. Но если Зеленский хочет свергнуть меня с поста главы администрации, он нарушает закон и ведет себя как Янукович, который поступал точно так же», — заявил мэр столицы Украины.

По данным издания «КиевVласть», Зеленский планирует назначить на должность главы администрации Киева директора телеканала «1+1» Александра Ткаченко. СМИ сообщали также, что Государственное бюро расследований вызывало Кличко на допрос по делу о махинациях с земельными участками. Сам мэр назвал это дело «раздутой чушью» и заявил, что оно «лопнет как мыльный пузырь».

Как пишет «Газета.ру», Виталий и Владимир Кличко подали в суд на телеканал «1+1», обвинив его во лжи, манипуляциях и «откровенно сфабрикованной информации». Тогда киевский градоначальник сообщил, что телеканал якобы «поливает грязью» его самого и брата. Виталий Кличко заявил также, что он «безразличен» к претендентам, имея в виду Ткаченко.