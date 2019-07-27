Трамп не видит причин не ладить с Россией

Вашингтон, 27 июля. Президент США Дональд Трамп считает, что расследование экс-спецпрокурора Робберта Мюллера плохо сказалось на отношениях США и России, с которой у Вашингтона нет причин не ладить.

Комментируя провальное расследование Мюллера о так называемом «российском вмешательстве», Трамп заявил журналистам, что «это лучшее», что есть у демократов. И, по его мнению, «это стыдоба».

«К сожалению, это очень плохо для нашей страны. Это плохо для наших отношений с другими странами, включая Россию. Нет причин для того, чтобы мы не ладили с Россией. Нет причин для того, чтобы мы не ладили с другими странами», — заявил американский президент.

Напомним, 24 июля в Конгрессе США начался первый этап слушаний по провальному расследованию о «вмешательстве РФ» в американские президентские выборы 2016 года. В целях найти связь Трампа и Кремля ранее из бюджета США были выделены 35 миллионов долларов. В свою команду спецпрокурор Роберт Мюллер взял 20 лучших юристов Минюста и 42 агентов ФБР, получив таким образом фактически неограниченные полномочия и государственные ресурсы.

Однако в ходе слушаний в Конгрессе США Мюллер выглядел не очень уверенно. Его поведение там стало поводом для насмешек со стороны республиканцев. Бывший спецпрокурор не всегда точно знал, что сказано в докладе, постоянно переспрашивал и выглядел не очень уверенно.

Под давлением вопросов республиканцев он еще раз подтвердил, что у него был четкий заказ — собрать компромат на Трампа, который мог бы послужить Демпартии для обвинения президента США в связях с российским правительством.