Выходки Соболь привлекают лишь психически больных сторонников, уверен эксперт

Москва, 27 июля. Политолог Павел Данилин заявил, что выходки Любови Соболь привлекают лишь психически больных сторонников.

Накануне Соболь устроила затянувшийся до позднего вечера скандал в здании Московской городской избирательной комиссии (МГИК). Опоздав на заседание по поводу собственного дела об отказе в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы, она перебивала членов комиссии и отпускала в их адрес грубые ремарки, требуя немедленно зарегистрировать ее для участия в выборах.

Позднее она отказалась покидать здание, запершись в туалете и переговариваясь с собравшимися на скандал журналистами через окно. Поскольку рабочий день избиркома давно закончился, сотрудники комиссии были вынуждены обратиться в полицию. При появлении стражей порядка Соболь заявила, что не может двигаться, поскольку испытывает сильную слабость из-за «голодовки».

За нарушение порядка работы Мосгоризбиркома несостоявшегося кандидата доставили в участок полиции, откуда выпустили спустя некоторое время.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин считает, что этот инцидент, а также совершенные ранее попытка убежать от полиции, провокации в отношении сотрудников правоохранительных органов, использование данных умерших людей в подписных листах — лишь «дешевый спектакль», который может понравиться только нездоровым людям.

«По мнению Соболь, спектакли, которые она устраивает, дают ей известность и сторонников. Мне представляется, что подобным поведением она, если и получает сторонников, то только в среде психически больных людей. Впрочем, может быть, на это она и рассчитывает. Все это очень дешевый, негодный спектакль», — приводит слова Данилина «Политика сегодня».

14 июля Мосгоризбирком отказал Соболь в регистрации в качестве кандидата в депутаты Московской городской думы. Причиной стали выявленные в подписных листах недействительные подписи. Их количество составило 14,67% при допустимом законом пороге в 10%.

В конце июня сотрудники МВД обнаружили настоящую подпольную фабрику, на которой подделка подписей для кандидатов из команды блогера Алексея Навального была поставлена на поток. В частности, именно здесь формировались подписные листы Соболь и Ильи Яшина. Проверка, проведенная позднее правоохранителями и сотрудниками Мосгоризбиркома, выявила «мертвые души» — подписи уже умерших людей, якобы выступивших в поддержку «независимых» кандидатов.

В настоящее время по факту фальсификации подписей и попыток оказать давление на членов избиркома в отношении незарегистрированных кандидатов, в числе которых и Соболь, возбуждено уголовное дело.