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Украинки устроили «голый» флешмоб в ответ на оскорбительные заявления чиновника

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Украинки устроили «голый» флешмоб в ответ на оскорбительные заявления чиновника

Киев, 27 июля. Жительницы Украины запустили флешмоб в ответ на заявление зампредседателя Запорожского облсовета Владислава Марченко о том, что откровенно одетые женщины напоминают «проституток».

В минувший четверг Марченко, уполномоченный по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, заявил на своей странице в Facebook, что считает приличных девушек «королевами». По его мнению, такие девушки не станут провоцировать насильников, нося откровенную одежду.

«Низшим слоям общества пропагандируется образ дешевой проститутки через попсу, фильмы и поддельные идолы. Но настоящие королевы никогда не станут обнажаться на публике», — написал чиновник.

Оскорбленные постом чиновника украинки запустили в Сети хештег #забулазапитатиуМарченка (забыла спросить у Марченко). Свои сообщения они иллюстрировали откровенными фотографиями. Большинство из них подчеркивает, что оценка внешнего вида женщин не входит в компетенцию чиновника, передает РИА Новости.

Другие напомнили, что сегодня современные женщины имеют право на самовыражение, и мужчины не должны их в этом притеснять. 

«Шутки шутками, но у нас все еще тысячи мужчин и, самое страшное, женщин, живут в Средневековье. И искренне уверены, что кастрюльки, борщ, быть скромнее и тише и удачно выйти замуж — предел мечтаний любой женщины», — возмутилась Natalia Soloviova.

Отметим, ранее украинки выразили свое возмущение заявление президента Владимира Зеленского, сообщали «Известия». В ходе рабочего визита в Париж Зеленский отметил, что красивые украинки являются брендом и туристическим символом страны. 

Жительницы Украины обвинили его в сексизме и запустили в Twitter тегом #ЯтобіНеБренд (Я тебе не бренд).

«Женщины вам не товар! Я и никто из женщин в моем окружении — не бренд! Назвали бы вы свою мать брендом? Сестру? Жену? Дочь? Я, конечно, не удивляюсь, потому что Вы поднялись на сексистском настроении, но, господа, ничто не вечно! Как и ваш патриархальный шовинизм», — высказалась @craftchen.

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Источник: РИА Новости
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