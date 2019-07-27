Турция может закупить в РФ самолеты SSJ 100 и MC-21

Москва, 27 июля. Представители России и Турции обсудили поставки и возможность совместного производства современных самолетов и вертолетов.

Министр энергетики РФ Александр Новак рассказал телеканалу «Россия 24» об итогах встречи в Анталье межправительственной двусторонней комиссии. Он сообщил, что одной из тем встречи стала возможная поставка Турции российских вертолетов. Также стороны обсудили вопрос создания совместного российско-турецкого авиационного предприятия.

«В перспективе это совместное производство и поставки самолетов SSJ 100, MC-21»,— отметил Новак.

Напомним, Sukhoi Superjet 100 — российское воздушное судно, предназначенное для перевозки пассажиров, серийно производится с 2011 года. MC-21 — также пассажирский самолет, рассчитанный на перевозку до 200 человек.

Как пишет «Газета.ру», президент США Дональд Трамп накануне прокомментировал покупку Турцией российских комплексов ПВО С-400. По словам американского лидера, он не винит Анкару за подобное взаимодействие с Москвой, поскольку «есть много обстоятельств и других проблем».

Трамп заявил также, что еще не принял окончательного решения по поводу введения антитурецких пошлин из-за покупки С-400.