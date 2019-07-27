Трамп переложил на Обаму ответственность за покупку Турцией российских С-400

Вашингтон, 27 июля. Президент США Дональд Трамп не стал винить Турцию за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400. По его словам, эти проблемы появились во время работы предыдущего президента США Барака Обамы.

Комментируя покупку Турцией российских С-400, Трамп заявил журналистам, что «это сложная ситуация».

«Они получают С-400… Я не виню Турцию, поскольку есть много обстоятельств и других проблем, которые появились во время администрации Обамы», — заявил глава Белого дома.

Он добавил, что Штаты смогут «легко продать другим странам» истребители F-35, которые должна была получить Турция.

В 2017 году Россия и Турция подписали соглашение на поставку четырех дивизионов С-400. США выступили против покупки Турцией российских ЗРС и пригрозили Анкаре санкциями. В Вашингтоне заявили, что исключат Турцию из программы поставки новейших американских истребителей F-35. Однако Анкара не пошла на уступки, и поставки С-400 стартовали в соответствии с договоренностями Турции и России.

Позднее в Вашингтоне заявили, что США продолжат сотрудничество с Турцией в военной сфере, однако оно будет ограничено.

В минувшую пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может отказаться от приобретения американских авиалайнеров Boeing, если США введут санкции против Анкары из-за С-400. Он напомнил, что Турция заказала у американской корпорации Boeing 100 самолетов на общую сумму в размере 10 миллиардов долларов.