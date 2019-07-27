Политолог объяснил, зачем скандалистка Соболь затеяла предвыборную кампанию

Москва, 27 июля. Политолог Павел Данилин высказал мнение, что Любовь Соболь затеяла предвыборную кампанию ради ажиотажа вокруг своей персоны.

В четверг на заседании апелляционной комиссии Мосгоризбиркома была оставлена без удовлетворения жалоба Соболь на отказ в ее регистрации в качестве кандидата в депутаты Московской городской думы. Причина прежняя — наличие недействительных подписей в ее подписных листах в количестве, превышающем максимально допустимое законом.

Данилин считает, что Соболь в действительности не претендовала на мандат депутата столичной Думы, а попыталась зарегистрироваться на выборы исключительно ради скандала.

«Для нее было не важно, будет она баллотироваться или нет. Важно было «словить хайп». Давление на власть, которое оказывают ее сторонники, требуя всех зарегистрировать, в том числе и тех, кто нарисовал подписи на фабриках фальсификаторов, использовал «мертвые души», это составная часть их «борьбы». Они пытаются вынести государство из рамок правового поля и требуют к себе приоритетного, премиального, благоприятного отношения», — заявил политолог.

Напомним, 14 июля Мосгорибирком отказал Соболь в регистрации в качестве кандидата в депутаты Московской городской думы. Причиной отказа стали выявленные в подписных листах недействительные подписи, которых набралось 14,67% при допустимом пороге в 10%.

Фальсификация подписных листов стала обычным делом для кандидатов из команды блогера Алексея Навального. В конце июня сотрудники МВД обнаружили настоящую подпольную фабрику, на которой подделка подписей была поставлена на поток. В частности, именно здесь формировались подписные листы Соболь и Ильи Яшина. Проверка, проведенная позднее правоохранителями и сотрудниками Мосгоризбиркома, выявила «мертвые души» — подписи уже умерших людей, якобы выступивших в поддержку «независимых» кандидатов.

Еще одним препятствием для регистрации Соболь стала ее заграничная недвижимость.

«Установлено, что кандидатом была предоставлена справка о принадлежащем кандидату имуществе за границей. Неправильное оформление является отдельным основанием для отказа в регистрации», — рассказал член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Отметим, СК РФ возбудил в отношении Соболь уголовное дело по статье о воспрепятствовании работе избирательной комиссии и организации выборов.