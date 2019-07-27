Сирия итоги недели 21 – 27 июля: боевики обстреливают города вокруг зоны «Идлиб», новые фейки «Белых касок» и США

Боевики занимают школы и больницы На этой неделе продолжала ухудшаться ситуация в Идлибской зоне деэскалации, в которой активизировались незаконные вооруженные формирования. Как сообщили местные источники, боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» во главе с террористами «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) продолжают вести деструктивную деятельность в Идлибской зоне деэскалации. Очевидцы сообщают, что боевики располагают в школах, больницах и мечетях военные объекты и опорные пункты – в силу крепкой постройки последних. Как правило, в них есть бетонированные подвалы, проектировавшиеся для того, чтобы их можно было использовать в качестве бомбоубежищ. Кроме того, террористы используют не только школы и больницы в своих целях, но и религиозные центры. Согласно информации источника, на этой неделе в деревню Тальменс, расположенную рядом с городом Маарет ан-Нуман, въехало три грузовика с террористами, которые обосновались в местной мечети. Кроме того, склады с боеприпасами и вооружением, а также казармы для боевиков оборудованы террористами «Хайят Тахрир аш-Шам» в здании мечети в населенном пункте Хиш, превращенное боевиками в укрепленный опорный пункт. Все это делается для того, чтобы избежать ответных ударов сирийской правительственной армии.

Обстрел Масьяфа Прячась от сирийской армии в гражданских объектах, террористы тем не менее сами не прочь атаковать как правительственные силы, так и мирные города вокруг Идлибской зоны. Так, на этой неделе боевики исламистской группировки «Джейш Аль-Наср» открыли огонь из реактивной системы залпового огня «Град» по населенным пунктам Аль-Хувейз, Кафр-Яхуд, Керназ и Масьяф на севере Хамы. Исламисты заявляли, будто бы открывали огонь только по позициям Сирийской арабской армии, однако удары бандгрупп пришлись не по позициям войск САР, а по гражданским объектам и домам мирных граждан вблизи линии разграничения. Так, по сообщению местного источника, обстрелу, в частности, подвергся госпиталь в Масьяфе. Один снаряд разорвался рядом с автомобильной стоянкой на въезде в больницу, в результате чего погибли женщина и несовершеннолетняя девочка, которую родители привезли на лечение. Примечательно, что «Джейш Аль-Наср» является частью «Сирийской свободной армии», однозначно относимой Западом к так называемой «умеренной оппозиции». Однако вместо включения в процесс урегулирования данное формирование продолжает сопротивление заодно с радикальными джихадистами из «Хайят Тахрир аш-Шам».

Обстрелы Алеппо Кроме того, террористы активизировали удары по гражданским объектам в городе Алеппо 22 июля вечером семь мирных жителей были убиты, еще несколько получили ранения в результате нападений террористических групп на жилые районы Аль-Хамдания и Джамилия в Алеппо. Атаку осуществили в пиковое время, когда на улице было много автомобилей и пешеходов. В результате погибли семь гражданских лиц, множество получило ранения разной степени тяжести. Кроме того, был нанесен имущественный и материальный ущерб домам и автомобилям простых людей. Также в ночь на 25 июля боевики незаконных вооруженных формирований обстреляли мирные кварталы Алеппо из минометов. Как сообщает информационное агентство SANA, боевики вели огонь из предместья Рашидин на западной окраине Алеппо, в результате этого в кварталах Аль-Хамдания и Сейф-ад-Дауля погибли трое человек, среди них двое детей, еще как минимум 15 граждан пострадали. В ответ на действия боевиков сирийская артиллерия нанесла удары по позициям бандформирований, ответственных за обстрел. В результате были уничтожены несколько точек ведения огня, а противник понес серьезные потери в живой силе.

Западные «фейки» про ВКС РФ Между тем, западная пресса активно распространяет недостоверную информацию о событиях в Сирии, зачастую поддерживая действия террористов. На днях так называемые активисты из организации «Сирийская гражданская оборона», также печально известная как «Белые каски», сообщили о якобы нанесенных Воздушно-космическими силами России авиаударах по рынку в городе Маарет ан-Нуман. Представители Минобороны России опровергли фейковые сообщения псевдоволонтеров, назвав информацию «Белых касок» намеренной дезинформацией, призванной дискредитировать российские вооруженные силы. В действительности никаких вылетов в окрестностях Маарет ан-Нумана в указанное «волонтерами» время ВКС РФ не совершали. Таким образом, «Белые каски» вновь попались на создании очередных фейков – как это уже было неоднократно в связи с постановочными видео о якобы применении сирийской армией химического оружия. Тем не менее, лживую информацию псевдоактивистов подхватили не только ведущие западные СМИ, но и западные политики. Так, глава американского Госдепа Майкл Помпео обвинил ВВС Сирии и ВКС РФ в якобы проведении бомбардировок в городе Маарет Ан-Нуман – уже после того, как Минобороны РФ опровергло данный «вброс»

Обстановка в лагере «Эр-Рукбан» Тем временем, продолжается активная дискуссия о существовании и судьбе лагеря беженцев «Эр-Рукбан», находящегося на территории 55-километровой американской зоны оккупации на Юге Сирии. Как сообщил представитель Минобороны РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, за последнее время из лагеря «Эр-Рукбан», благодаря последовательным и скоординированным действиям координационных штабов России и Сирии, удалось вывести более 17 тысяч сирийских граждан. Мизинцев также добавил, что, несмотря на объективные трудности, связанные с послевоенным восстановлением страны, всем возвращающимся сирийцам предоставляют питание, медицинское обслуживание и другую необходимую помощь. В то же время представитель МО РФ отметил, что и без того крайне тяжелая гуманитарная обстановка в лагерях беженцев «Эр-Рукбан» и «Аль-Хол» стремительно ухудшается. Реальная ситуация в лагерях свидетельствует, что вопреки многочисленным обещаниям американской стороны, большинство проблем находящихся в них внутренне перемещенных лиц с начала текущего года решить не удалось.

План по расформированию «Эр-Рукбана» Как заявили в Минобороны РФ, сотрудники ООН в настоящее время значительно активнее включились в процесс эвакуации беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» на юге Сирии и даже предложили план по выводу оставшейся части людей в течение следующего месяца. Согласно замыслам Управления Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев, остальных людей в ближайшее время нужно начать выводить по 3000-3500 человек в пять дней. Детали данного плана пока согласовываются, а его реализация может начаться уже в скором времени. Между тем Дамаск вместе с Сирийским арабским Красным Полумесяцем уже завершил работы по формированию пунктов приема беженцев из «Эр-Рукбана». Большинство данных центров, откуда люди затем отправятся в свои дома, были созданы в провинции Хомс. Между тем, США вместо того, чтобы наконец отпустить фактически заложников из своей зоны контроля, продолжают попытки переложить вину за чудовищные условия в лагере на РФ и САР. Недавно это вновь постарался сделать специальный представитель президента Соединенных Штатов по сирийским вопросам Джеймс Джеффри. Однако представители российского МИДа парировали заявление американского представителя, заметив, что именно присутствие американских войск спровоцировало столь стремительное ухудшение обстановки в «Эр-Рукбане», и единственным решением проблемы является полная ликвидация лагеря.

Атака ИГ на поезд у Хнейфиса Еще одним следствием проблемы лагеря «Эр-Рукбан» и всей 55-километровой зоны вокруг военной базы США в Ат-Танфе стала активизация террористов «Исламского государства», которые отсиживаются на американской территории и ведут подрывную деятельность в освобожденных районах Центральной Сирии. Так, 21 июля террористы ИГ совершили диверсию, пустив под откос товарный состав в районе фосфатного месторождения Хнейфис. После подрыва железнодорожных путей электровоз загорелся и сошел с рельсов, работники железной дороги получили травмы различной степени тяжести. Это далеко не первая диверсия террористов «Исламского государства» на востоке провинции Хомс. Ранее в поселении Арак в восточных предместьях Пальмиры террористы заложили самодельное взрывное устройство. А 14 июля боевики вывели из строя трубопровод в провинции Хомс, соединявший газовое месторождение Аш-Шаир с газоперерабатывающим заводом «Эбла».

Новые удары ВВС Израиля Кроме того, продолжаются акты агрессии со стороны Израиля, наносящего авиаудары по территории южной и юго-западной Сирии. В ночь на 24 июля Израиль в очередной раз нанес удары по сирийской территории, выпустив ракеты по стратегической высоте Тель Аль-Харра, на которой располагается одноименный населенный пункт. Целями израильской армии, как заявляли местные СМИ, были объекты иранских и проиранских сил, которые, как предполагали в Тель-Авиве, размещались на ключевой возвышенности на северо-западе провинции Даръа. В ходе обстрела на этом направлении никто не пострадал, а силам еврейского государства удалось нанести только небольшой материальный урон. Успешно отработали и ПВО Сирийской Арабской Республики: им удалось частично отразить нападение, сбив часть израильских ракет.