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Подельники Гудкова сбежали из предвыборного штаба до прихода полиции

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Подельники Гудкова сбежали из предвыборного штаба до прихода полиции

Москва, 27 июля. В предвыборный штаб незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова пришли с обыском, заявил его пресс-секретарь Алексей Обухов.

Обухов сообщил РИА Новости, что обыски проходят в штабе в Большом Волоколамском проезде, 12, корпус 1. 

«Из наших сотрудников там уже никого нет — мы предусмотрели эту опасность», — заявил он.

Несколько оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, снятых с выборов за фальсификацию подписей избирателей, провели 14 июля незаконную акцию у Мосгоризбиркома. Среди них был и Гудков. 

В четверг Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий. По данным следствия, митингующие оказывали давление на членов городского и окружных избиркомов. В ведомстве подчеркнули, что незаконная акция была «сопряжена с угрозами применения насилия против членов избирательных комиссий».

После этого незарегистрированные кандидаты начали призывать жителей Москвы прийти на незаконную акцию в центре столицы, которая должна состояться 27 июля.

В пятницу московская прокуратура начала административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов. Причиной стали распространяемые ими призывы устроить 27 июля массовую акцию протеста возле мэрии столицы. В пресс-службе надзорного ведомства также предостерегли всех москвичей об опасности участия в несогласованных акциях.

Московская полиция ранее призвала жителей и гостей столицы не принимать участие в акции 27 июля ради их личной безопасности. В ведомстве подчеркнули, что мероприятие на Тверской улице является незаконным, так как не было согласовано с властями Москвы.

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Источник: РИА Новости
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