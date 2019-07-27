В Совфеде прокомментировали штраф британского регулятора к RT

Москва, 27 июля. Соответствующие службы РФ при желании могут найти тысячу нарушений у британских СМИ, в которых регулятор обвинил RT, заявил член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич.

Клинцевич в беседе с РИА Новости назвал штраф в 200 тысяч фунтов, наложенный британским медиарегулятором на российский канал RussiaToday, «иезуитской попыткой перекрыть нежелательную для властей Великобритании информацию».

По мнению сенатора, данная сумма является «пробным шаром». Он напомнил, что ранее Штаты выписали руководству Facebook штраф в 5 млрд долларов. Британцы, отмечает Клинцевич, могут пойти в этом вопросе по пути американцев.

Сенатор подчеркнул, что в России «далеко не все в восторге» от информации, которую распространяют британские СМИ. Однако Москва воспринимает это «как неизбежный атрибут XXI века» и действует исключительно в рамках международного права.

«Думаю, что всем должно быть ясно: при желании наши соответствующие службы могут найти тысячу подобных нарушений у СМИ Великобритании, в которых британский регулятор обвинил российский канал. Неужели мы начнем состязаться и в этом, подменяя борьбу идей давлением на СМИ. Мяч, что называется, на британской стороне», — заключил Клинцевич.

В пятницу британский регулятор по СМИ Ofcom выписал RT штраф за якобы «серьезные нарушения правил вещания». При этом штраф был назначен до того, как суд вынесет решение по даному вопросу.

Отметим, что это далеко не первые нападки на российский канал. В конце июня МВД Германии и Федеральное ведомство по защите конституции представили доклад за 2018 год. В документе, как сообщает RT, утверждается, что Россия стремится влиять на общественное мнение в ФРГ, а одним из способов это делать является распространение пропаганды и дезинформации различными путями, в том числе посредством соцсетей, а также государственных или частных институтов, государственных СМИ.

Главный редактор агентства Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян с иронией прокомментировала доклад немецкой контрразведки.