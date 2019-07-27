МИД РФ призвал немецких дипломатов не вмешиваться во внутренние дела РФ

Москва, 27 июля. МИД России в ответ на комментарий посольства ФРГ в Москве о выборах в России призвал Берлин не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.

Германское диппредставительство ранее опубликовало в Twitter сообщение, в котором выразило обеспокоенность тем, что у снятых за фальсификации с выборов оппозиционеров проходят обыски.

В ответ МИД РФ поинтересовался у немецких дипломатов, точно ли им «не о чем больше беспокоиться».

«Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, Венская конвенция о дипломатических сношениях, принятая в 1961 году, предписывает дипломатам не вмешиваться во внутренние дела страны пребывания.

Ранее в пятницу стало известно, что прокуратура Москвы начала административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Причиной стали распространяемые ими призывы устроить 27 июля массовую акцию протеста возле мэрии столицы.

Днем ранее сообщалось, что допросы и обыски у снятых с выборов кандидатов проводятся по инициативе Следственного комитета РФ после организации оппозицией незаконных митингов и пикетов Мосгоризбиркома. Ведомство завело уголовное дело по факту воспрепятствования деятельности избирательных комиссий. Предшествовали этому несогласованные акции протеста, которые устроили оппозиционеры, не допущенные до выборов из-за превышения допустимой доли недействительных подписей. Их целью было давление на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий.