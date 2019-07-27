СБУ заблокировала автобусные рейсы из Одессы в ЛНР

Киев, 27 июля. Служба безопасности Украины заблокировала автобусные рейсы из Одессы на территорию Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении СБУ уточняется, что сотрудники ведомства «блокировали механизм незаконных пассажирских перевозок к временно оккупированным районам Луганской области и в обратном направлении».

По версии СБУ, жители ЛНР организовали автобусные рейсы из Одессы, маршрут которых проходил через территорию РФ. У диспетчеров автобусных рейсов прошли обыски, после чего их арестовали.

После государственного переворота на Украине, который случился в 2014 году, Луганск и Донецк объявили о своей независимости. В ответ Киев начал вести военную операцию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать на международных площадках, было подписано несколько соглашений. Однако, несмотря на принятые документы, перестрелки между участниками гражданской войны идут по сей день.

Кроме того, украинские власти объявили экономическую блокаду региона. Согласно заключенным сторонами конфликта минским соглашениям, Киев обязан снять эти ограничения, однако украинская сторона не выполнила ни этот, ни другие пункты мирного договора.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее назвал условие снятия экономической блокады с Донбасса. По его словам, «это может произойти при условии возвращения предприятий в Донбассе под контроль Киева».