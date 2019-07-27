Экс-кандидат Яшин подготовился к обыску у себя дома после скандала с рисовкой подписей

Москва, 27 июля. Уличенный в фальсификации «независимый кандидат» Илья Яшин сообщил, что в его квартире в Москве проходят обыски.

«Ко мне домой (Докучаев переулок, 2) пришли с обыском. Но мы ждали: следователей здесь вместе со мной встречают два адвоката — Михаил Бирюков и Вадим Прохоров», — написал Яшин в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, в пятницу прокуратура Москвы начала административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Причиной стали распространяемые ими призывы устроить 27 июля массовую акцию протеста возле мэрии столицы. В пресс-службе надзорного ведомства также предостерегли всех москвичей об опасности участия в несогласованных акциях — это нарушение законодательства, которое влечет ответственность.

Днем ранее сообщалось, что допросы и обыски у снятых с выборов кандидатов проводятся по инициативе Следственного комитета РФ после организации оппозицией незаконных митингов и пикетов Мосгоризбиркома. Ведомство завело уголовное дело по факту воспрепятствования деятельности избирательных комиссий. Предшествовали этому несогласованные акции протеста, которые устроили оппозиционеры, не допущенные до выборов из-за превышения допустимой доли недействительных подписей. Их целью было давление на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий.