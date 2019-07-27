Гибель полицейских от рук разнузданной толпы вслед за киевом может повториться в Москве

Москва, 26 июля. Публицист, писатель и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков обратился к сотрудникам полиции в преддверии несанкционированной акции оппозиции в центре Москвы, назначенной на 27 июля.

Пучков в своем блоге обратился к сотрудникам российской полиции.

«Парни, вы помните, как на Украине публиковали адреса, по которым проживают сотрудники и их семьи? Помните, как им угрожали убийствами? Помните, как в Киеве сотрудников «Беркута» обливали горящим бензином? Помните, как сотрудников расстреливали якобы неизвестные снайперы?» — заявил Пучков.

По его словам, все это может повториться, но теперь уже в России.

«Вот эти люди, которые орут вам в лицо: «Мусора — позор России», и тут же предлагают переходить на сторону проплаченной из-за кордона оппозиции, они готовят для вас тоже самое: расправы над вашими семьями, массовые убийства сотрудников», — считает Пучков.

Блогер резюмировал, что «все давно отработано и только ждет команды».

Московская полиция ранее призвала жителей и гостей столицы не принимать участие в акции 27 июля ради их личной безопасности. В ведомстве подчеркнули, что мероприятие на Тверской улице является незаконным, так как не было согласовано с властями Москвы.

Глава Центра политического анализа Павел Данилин сообщил, что «независимые кандидаты» из команды скандального блогера Алексея Навального рассчитывают на массовые задержания и столкновения с полицией в ходе несанкционированного митинга в центре Москвы, чтобы создать «красивую картинку» для западных СМИ и отчитаться перед своими спонсорами за годовое финансирование.