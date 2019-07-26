«Слуга народа» поблагодарил «Оппозиционную платформу» за предложения по миру в Донбассе

Киев, 26 июля. Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» поблагодарила «Оппозиционную платформу — За жизнь» за предложения по установлению мира в Донбассе, сообщил депутаты от партии Даниил Гетманцев.

В эфире телеканала NewsOne Гетманцев сообщил, что партия «Слуга народа» намерена принимать помощь от других политсил, если это поможет установить мир в стране.

«Хочу в первую очередь поблагодарить «Оппозиционную платформу — За жизнь» за предложения. Безусловно, нам нужна помощь от всех, заинтересованных в установлении мира на Украине, независимо от идеологических взглядов», — заявил депутат.

Однако он уточнил, что взгляды партий расходятся по вопросам методов установления мира. По словам политика, «к миру нужно прийти, но не ценой сдачи национальных интересов».

Напомним, по итогам подсчета 100% бюллетеней, пять партий прошли в парламент Украины, передавала «Газета.ру». Фракция Зеленского набрала 43,16% поддержки граждан. Кроме «Слуги народа», в украинский парламент войдет еще четыре партии. Это «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 13,05% голосов, «Батькивщина» бывшего премьера Юлии Тимошенко с 8,18% поддержкой, «Европейская солидарность» бывшего главы Украины Петра Порошенко, набравшая 8,10% и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука — 5,82%. На первую сессию Верховная рада IX созыва должна собраться не позднее 9 сентября.

20 июля офис Владимира Зеленского сделал заявление, в котором подчеркнул, что президент отвергает участие главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в урегулировании конфликта в Донбассе. В офисе подчеркнули, что «нигде в мире Медведчук не может представлять Украину — только себя самого и еще, может, своих коллег или родственников разной степени родства».

Оппозиционный политик ранее предложил комплекс мер, благодаря которым регионы юго-востока Украины могли бы получить долгожданный мир. Ключевые пункты плана Медведчука: прямой диалог Киева, Донецка и Луганска при участии России, а также широкая автономия Донбасса.