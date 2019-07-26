Соболь требует премиального отношения, чтобы спровоцировать государство на нарушение закона

Москва, 26 июля. Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь шла на выборы депутатов в Мосгордуму исключительно ради шумихи вокруг своего имени, считает член Общественной палаты Москвы, политолог Павел Данилин.

Эксперт усомнился, что скандальная «активистка» действительно претендовала на депутатское кресло в Мосгордуме. По его мнению, Соболь «было важно словить хайп».

«Давление на власть, которое оказывают ее сторонники, требуя всех зарегистрировать, в том числе и тех, кто нарисовал подписи на фабриках фальсификаторов, использовал мертвые души, базы данных, это составная часть их борьбы. Они пытаются вынести государство из рамок правового поля и требуют к себе приоритетного, премиального, благоприятного отношения», — сказал политолог в беседе с «Политикой сегодня».

В середине июля Мосгоризбирком и окружная избирательная комиссия отказали протеже скандального блогера Алексея Навального в регистрации в качестве кандидата в депутаты в МГД. Причиной отказа стало значительное число недействительных подписей в подписных листах. У правой руки Навального оказалось более 14% брака при допустимом показателе в 10%. Отметим, что решение органов было абсолютно законным.

В пятницу Мосгоризбирком не удовлетворил жалобу Соболь на решение окружной избирательной комиссии, которая отказала ей в регистрации. Основанием для отказа, как сообщил член МГИК Дмитрий Реут, стали значительно превышающее допустимый порог число недействительных подписей и с ошибками оформленные документы об имуществе за границей.

Помимо липовых подписей в подписных листах Соболь, были обнаружены «мертвые души»: давно умершие москвичи, которые якобы поддерживают скандалистку. Кроме того, в одной из московских квартир орудовала банда, которая занималась подделкой подписей в пользу Соболь. Правоохранительные органы задержали несколько человек по подозрению в фальсификации. При этом «активисты» не были многословны, объясняя, чем они занимаются в чужой квартире. Они лишь обмолвились: «Работа».

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по статье о воспрепятствовании работе избиркома и организации выборов. Повестки на допрос получил ряд так называемых «независимых кандидатов», которые устроили незаконный митинг в Москве после недопуска их к выборам.