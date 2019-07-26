Стали известны подробности госпитализации Аниты Цой с фестиваля «Жара»

Баку, 26 июля. Пресс-секретарь российской певицы Аниты Цой Анна Кружель рассказала подробности происшествия, после которого артистку увезли на скорой с фестиваля «Жара» в Баку.

Вечером в пятницу стало известно, что во время концерта Григория Лепса к VIP-ложе подъехала карета скорой помощи. Из зала на носилках вывезли Аниту Цой с перевязанной ногой. В машине скорой ее увезли в больницу.

Кружель сообщила порталу «Инфореактор», что после прохода по ковровой дорожке Цой зацепилась за лестницу и сильно повредила большой палец ноги: у певицы с корнем вырвало ноготь, под ее ногами образовалась лужа крови.

Первую помощь певице оказали медики, дежурившие на фестивале. Вскоре подъехала карета скорой. Сейчас Анита Цой находится в клинике, где ей оказывают дальнейшую помощь.

Как напоминает «Газета.ру», в октябре прошлого года певицу экстренно доставили из станицы Старощербиновской в Краснодар на медицинском вертолете. Тогда директор Цой Дмитрий Бушуев сообщил, что причиной госпитализации могли стать острые боли в пояснице. Врачи связали это обострение с воспалительным процессом во внутренних органах.