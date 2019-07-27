Собянин предупредил о провокациях на митингах в Москве. События дня. ФАН-ТВ

Власти Москвы предупредили о провокациях

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о возможности провокаций в связи с призывами прийти на несанкционированную акцию в центре столицы. Он также подчеркнул, что власти обеспечат порядок в городе в соответствии с действующим законом. Но решать все правовые вопросы в установленном порядке, а не с помощью ультиматумов и беспорядков так называемые «независимые кандидаты» не умеют, либо это не их метод. В свою очередь член Совета Федерации Ольга Тимофеева призвала сотрудников правоохранительных органов адекватно отвечать на провокации оппозиции.

«Для проведения подобных митингов обязательно нужна сакральная жертва. То есть оппозиция будет раскручивать эту тему обязательно. Если они работают по украинскому сценарию, по этому лекалу, выстраивают именно эту линию, то они будут провоцировать органы правопорядка», — подчеркнула Ольга Тимофеева.

Отметим, директор так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Иван Жданов сообщил в Twitter о своем задержании. Судя по всему, это могло произойти в рамках уголовного дела по воспрепятствованию работы избирательных комиссий, либо за призывы к участию в несанкционированном митинге. На самой Тверской улице сотрудники правопорядка уже задержали несколько человек. В ГУ МВД по Москве сообщали, что уведомлений о согласовании акции не поступало, и участие в ней является незаконным.