Собянин предупредил о провокациях на митингах в Москве. События дня. ФАН-ТВ

Власти Москвы предупредили о провокациях
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о возможности провокаций в связи с призывами прийти на несанкционированную акцию в центре столицы. Он также подчеркнул, что власти обеспечат порядок в городе в соответствии с действующим законом. Но решать все правовые вопросы в установленном порядке, а не с помощью ультиматумов и беспорядков так называемые «независимые кандидаты» не умеют, либо это не их метод. В свою очередь член Совета Федерации Ольга Тимофеева призвала сотрудников правоохранительных органов адекватно отвечать на провокации оппозиции.
«Для проведения подобных митингов обязательно нужна сакральная жертва. То есть оппозиция будет раскручивать эту тему обязательно. Если они работают по украинскому сценарию, по этому лекалу, выстраивают именно эту линию, то они будут провоцировать органы правопорядка», — подчеркнула Ольга Тимофеева.
Отметим, директор так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Иван Жданов сообщил в Twitter о своем задержании. Судя по всему, это могло произойти в рамках уголовного дела по воспрепятствованию работы избирательных комиссий, либо за призывы к участию в несанкционированном митинге. На самой Тверской улице сотрудники правопорядка уже задержали несколько человек. В ГУ МВД по Москве сообщали, что уведомлений о согласовании акции не поступало, и участие в ней является незаконным.
Дипломаты посетили задержанных моряков
Российские дипломаты встретились с гражданами России, задержанными властями Ирана в составе экипажа танкера Stena Impero. Они находятся под арестом уже девять дней.
«Состояние здоровья моряков хорошее, они пока остаются на борту. Посольство находится в тесном контакте с иранскими партнерами по вопросу о сроках возвращения на родину», — заявили в посольстве России в Тегеране.
Танкер был арестован 19 июля. По заявлению иранских властей, причиной стало то, что экипаж проигнорировал сигнал бедствия, отправленный с иранского рыболовецкого судна. На захваченном танкере находятся три российских моряка.
ЦАР отказалась признать Косово
Центральноафриканская Республика стала 14-й страной, отозвавшей признание независимости Косово. Об этом заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич. По его словам, ЦАР не принимала документов о признании Косова, так как страна «не может занимать позицию, противоречащую международному праву». Ранее в МИД Сербии сообщили, что Республика Палау стала тринадцатой по счету страной, отозвавшей свое признание независимости Косова. Напомним, Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в феврале 2008 года. В 2010 году независимость края признал Международный суд ООН. В настоящее время Республику Косово, по версии Сербии, признают менее 100 стран. Приштина же утверждает, что таких государств 117. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Греция, Израиль, Индия, Испания и Китай.
«МОМО-4» упала в море
Запуск японской коммерческой космической ракеты закончился неудачей — «МОМО-4» упала в море спустя некоторое время после старта. Об этом в прямом эфире сообщила компания Interstellar Technologies, владеющая аппаратом. В компании указали, что виной стал сбой в бортовом компьютере. Он привел к тому, что двигатель ракеты автоматически отключился раньше запланированного времени. Отметим, что «МОМО-4» — малогабаритная ракета, ее длина достигает десяти метров, а диаметр — 50 сантиметров.