Пропавших россиянок в Германии ищут порядка 150 полицейских

Берлин, 26 июля. Полиция Германии продолжает поиски пропавших две недели назад россиянок, порядка 150 правоохранителей прочесывают лес на востоке Мюнхена, сообщил представитель полиции баварской столицы Вернер Краус.

Краус рассказал ТАСС, что следователи получили информацию от 60 граждан. В настоящее время поиски идут на территории в 2 квадратных километра в лесу на востоке Мюнхена, в них принимают участие 150 полицейских, а так же добровольцы.

46-летняя россиянка и ее 16-летняя дочь пропали 13 июля. Последнее, что о них известно, они вышли из дома и отправились в торговый центр. Спустя несколько дней полиция задержала мужа пропавшей женщины по подозрению в убийстве.