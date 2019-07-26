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«Восточный» попросил суд арестовать принадлежащие Baring Vostok акции в банке

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«Восточный» попросил суд арестовать принадлежащие Baring Vostok акции в банке

Москва, 26 июля. Арбитражный суд Амурской области оставил без движения до 14 августа заявление банка «Восточный» об аресте более 41% акций, принадлежащих акционеру Evison Holdings Limited. Это следует из определения суда.

Согласно материалам дела, на днях «Восточный» подал заявление к компании Evison Holdings Limited и основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви, который подозревается в мошенничестве, о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на обыкновенные именные акции в количестве 334,2 млрд штук.

В определении суда сказано, что банк намерен подать исковое заявление к ответчикам о возмещении убытков, причиненных кредитной организации. Суд принял решение оставить заявление без движения, поскольку банк, в частности, не указал стоимость акций, на которые он просит наложить арест.

Майкла Калви — основателя компании Baring Vostok Capital Partners, занимающейся инвестициями в Россию и страны СНГ, — задержали по подозрению в мошенничестве. Его и еще пять задержанных обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей. В начале июля Басманный суд Москвы продлил Калви срок содержания под стражей до 13 октября.

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Источник: Картотека арбитражных дел
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