Генпрокуратура: Ходорковский вывез из России 6 млрд долларов. Политика недели. ФАН-ТВ

Генпрокуратура обнародовала новые детали о фигурантах «нефтяных хищений» — бывших сотрудниках и руководителях компании ЮКОС. В том числе о «прославленном» Михаиле Ходорковском. Уважаемый Михаил, ну сколько можно уголовничать? У скандального дела ЮКОСа новая жизнь, на данный момент третья.

В рамках первого — Михаила Ходорковского задержали по факту хищения акций организации «Апатит». Второе дело не заставило себя долго ждать, уже через два года ему предъявили новые обвинения о хищении акций Восточной нефтяной компании и черного золота у «Самаранефтегаза», «Томскнефти» и «Юганскнефтегаза». Кстати, третье дело ЮКОСа объединили с ранее возбужденными против Ходорковского делами, связанными с легализацией похищенных у государства денег в период с 1995 по 2003 годы. Речь идет о сумме более чем в 6 млрд долларов.

Полученные средства Ходорковский с товарищами выводили из России в США, Великобританию, Ирландию и другие государства. Несмотря на многочисленные запросы наших властей об аресте этих средств или хотя бы информации о них, никакого ответа от «иностранных партнеров» так и не последовало.

А от действий Ходорковского, надо сказать, пострадали не только отечественные акционеры, но и зарубежные. Судьба всех украденных у акционеров нефтяной компании денег, пока неизвестна. Следственный комитет продолжает работу, и неизвестно, сколько еще дел ЮКОСа откроется в процессе?

По идее эта «коллекция» пополнится уже очень скоро. Ведь Ходорковский должен рано или поздно ответить за погибших в ЦАР журналистов. К годовщине гибели Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева организатор их «командировки» все еще на свободе. Напомним, трое российских журналистов были убиты в Центральноафриканской Республике 30 июля 2018 года. Их отправили в опасный район, якобы ради журналистских расследований. Михаил Ходорковский, отправлявший туда журналистов, конечно же, знал об опасностях Центральноафриканской республики, но, несмотря на это, отправил туда своих подопечных. Без охраны, без подготовки, без аккредитации. Резонанс, который последовал за трагедией и результаты частных расследований дают основания полагать, что Ходорковский мог быть заказчиком намеренного убийства. Но в этом, как ни крути, должно разбираться следствие. Кажется, если хорошенько покопаться в жизни Михаила, то численность уголовных дел будет увеличиваться в геометрической прогрессии.

Экипаж российского танкера NEYMA, задержанного Украиной, вернулся домой. Служба безопасности Украины задержала судно из-за его участия в Керченском инциденте в ноябре 2018 года, когда российские пограничники задержали три украинских военных корабля. Именно этот танкер перекрыл нарушителям движение по Керченскому проливу. СБУ намерена ходатайствовать об аресте грузового судна, но к морякам претензий не нашлось. Экипаж танкера не нарушал нормы Морского права и законы Украины, поэтому оснований для задержания россиян не было. На корабле же провели обыск, изъяли документацию, членов команды допросили. МИД России сразу же заявил: «Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права, и последствия не заставят себя ждать».

В итоге обошлось без этого, но с моряков взяли обязательство являться на допросы по вызову следователя. Экипаж, который состоит из 10 россиян, отпустили. Они пересекли границу Украины с Молдавией, чтобы вылететь в Россию из аэропорта Кишинева и уже благополучно вернулись на Родину. Задержание российского танкера вызвало международную реакцию. Так, в ООН призвали Москву и Киев не обострять ситуацию, а в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заверили, что наблюдения по обстановке с задержанием судна будут отражены в ежедневном отчете. Но, несмотря на это, Украина готовит ходатайство на арест.

По данным Киева, экипаж корабля нарушил морское право, когда в 2018 году заблокировал три украинских суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — тех самых, что были задержаны за нарушение российской границы. В рамках этого дела 24 морякам предъявили обвинение, а неделю назад продлили арест еще на три месяца. Эта история, кстати, уже близилась к развязке, ведь омбудсмены обеих стран по правам человека Татьяна Москалькова и Людмила Денисова обменялись списками заключенных, чтобы подробно обсудить условия обмена, ведь с обеих сторон их уже 200 человек. Но, видимо Украина решила оставить про запас иной метод. Только вот его эффективность вызывает большие сомнения.

«10 российских граждан, находившихся в составе экипажа задержанного судна «Nika Spirit», покинули территорию Украины и в скором времени вернутся в Россию», — сказала Мария Захарова официальный представитель МИД РФ.

«Освобождение российских моряков свидетельствует о начале принципиально нового политического периода в жизни Украины», — заявила член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в беседе с ФАН.

Тема, которая волнует каждого россиянина — состояние отечественной медицины. 25 июля президент России Владимир Путин пообщался с вице-премьерой Татьяной Голиковой, которая отвечает за здравоохранение. Лидера волнует первичное звено медицины, которое сейчас можно откровенно считать самым слабым. Есть проблемы, которые являются преградами для реализации нацпроектов и качественного развития сферы в целом.

«Меня беспокоит, зная, что строятся ФАП, амбулатории, передвижные мобильные медицинские центры, все-таки меня беспокоит именно первичное звено здравоохранения», — сказал Путин на встрече с вице-премьером.

Нехватка врачей и младшего медперсонала. Состояние медицинских учреждений, оснащение современным оборудованием. Низкие заработные платы и невозможность их повысить — все это и есть проблемы первичного звена.

«Мы ставили задачу, чтобы врачи получали 200% от среднего по экономике региона, и в некоторых лечебных заведениях так и есть. Но основная-то масса этого не чувствует. Вот, что беспокоит. И тогда нам не удастся достичь тех целей, о которых мы сейчас сказали. Я Вас прошу представить предложения по развитию первичного звена здравоохранения», — сказал Владимир Путин.

«Прокачать» отечественное здравоохранение возможно, но только если эти, первоочередные задачи будут решены. От вице-премьера теперь ждут эффективные предложения по развитию первичного звена. Представить их Татьяна Голикова должна к началу следующего месяца. Президент указал также на необходимость решить проблему дефицита кадров. Он отметил, что у некоторых медицинских работников зарплаты ниже прожиточного минимума, из-за этого, понятное дело, сотрудники увольняются. Но такая ситуация недопустима. Поэтому на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» в течение ближайших пяти лет будет выделено более триллиона рублей.