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«Аладдин» преодолел отметку в миллиард долларов в мировом прокате

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«Аладдин» преодолел отметку в миллиард долларов в мировом прокате

Москва, 26 июля. Фильм «Аладдин» британского режиссера Гая Ричи собрал в мировом прокате более миллиарда долларов, сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Фильм о приключениях Аладдина стал третьим ремейком классического мультфильма Disney, который преодолел отметку в миллиард долларов. Первыми были «Алиса в стране чудес» и «Красавица и чудовище».

Таким образом, «Аладдин» стал четвертым фильмом в этом году, которому покорилась «миллиардная» высота.

Как отметило издание, для Уилла Смита, который исполнил в картине роль Джина, и Гая Ричи «Аладдин» стал самым кассовым проектом в их карьере.

Всего за историю кинематографа рубеж в миллиард долларов кассовых сборов преодолел 41 фильм.

«Аладдин» вышел в российский прокат 23 мая, мировая премьера состоялась на две недели раньше. Главные роли в картине исполнили Мена Массуд, Наоми Скотт, Уилл Смит и Марван Кензари.   

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Источник: The Hollywood Reporter
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